Celtics, Pacers'ı mağlup ederek seride 1-0 öne geçti!

Yayınlanma: 22.05.2024 - 10:32

Güncelleme: 22.05.2024 - 10:32

Boston Celtics, Doğu Konferansı Finalleri playoff serisinin 1. maçında Indiana Pacers'ı 133-128 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Jaylen Brown'ın üçlüğüyle uzatmaya giden maçta Boston, bu bölümde daha iyi performans gösterdi ve Jayson Tatum'ın da kritik şutlarıyla zafere ulaşmayı başardı.

Tatum 36 sayı, 12 ribaund, 4 asist ve 3 top çalmayla takımın en skoreri olurken, Brown 26 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve 3 rop çalmayla, Jrue Holiday 28 sayı, 8 asist, 7 ribaund ve 3 top çalmayla, Derrick White 15 sayı, 9 asist, 6 ribaund ve 2 top çalmayla, Al Horford ise 15 sayı, 6 ribaund ve 3 blokla galibiyete katkı sağladı.

Mağlubiyette yedi oyuncusu çift haneli skor üreten Pacers'ta Tyrese Haliburton 25 sayı, 10 asist, 3 ribaund ve 3 top çalmayla başı çekti. Myles Turner 23 sayı, 10 ribaund, 4 asist ve 2 blokla oynarken, Pascal Siakam 24 sayı, 12 ribaund ve 7 asistle, Aaron Nesmith 14 sayı ve 6 ribaundla, Andrew Nembhard 12 sayıyla, Obi Toppin 15 sayıyla, TJ McConnell ise 13 sayı ve 4 asistle maçı tamamladı.

Serinin 2. maçı Perşembe gecesi tekrar TD Garden'da oynanacak.