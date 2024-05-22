Celtics, Pacers'ı mağlup ederek seride 1-0 öne geçti!

Boston Celtics, Indiana Pacers'a karşı TD Garden'da oynadığı Doğu Konferansı Finalleri playoff serisinin 1. maçında 133-128 galip gelerek seride 1-0 öne geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 10:32
Celtics, Pacers'ı mağlup ederek seride 1-0 öne geçti!
Abone Ol google-news

Boston Celtics, Doğu Konferansı Finalleri playoff serisinin 1. maçında Indiana Pacers'ı 133-128 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Jaylen Brown'ın üçlüğüyle uzatmaya giden maçta Boston, bu bölümde daha iyi performans gösterdi ve Jayson Tatum'ın da kritik şutlarıyla zafere ulaşmayı başardı.

Tatum 36 sayı, 12 ribaund, 4 asist ve 3 top çalmayla takımın en skoreri olurken, Brown 26 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve 3 rop çalmayla, Jrue Holiday 28 sayı, 8 asist, 7 ribaund ve 3 top çalmayla, Derrick White 15 sayı, 9 asist, 6 ribaund ve 2 top çalmayla, Al Horford ise 15 sayı, 6 ribaund ve 3 blokla galibiyete katkı sağladı.

Mağlubiyette yedi oyuncusu çift haneli skor üreten Pacers'ta Tyrese Haliburton 25 sayı, 10 asist, 3 ribaund ve 3 top çalmayla başı çekti. Myles Turner 23 sayı, 10 ribaund, 4 asist ve 2 blokla oynarken, Pascal Siakam 24 sayı, 12 ribaund ve 7 asistle, Aaron Nesmith 14 sayı ve 6 ribaundla, Andrew Nembhard 12 sayıyla, Obi Toppin 15 sayıyla, TJ McConnell ise 13 sayı ve 4 asistle maçı tamamladı.

Serinin 2. maçı Perşembe gecesi tekrar TD Garden'da oynanacak.


boston celtics haberleri Indiana Pacers haberleri nba haberleri

İlgili Haberler

NBA'de yılın en iyi savunma 5'i belli oldu!

NBA'de yılın en iyi savunma 5'i belli oldu!
NBA'de sezonun en iyi çaylak takımları belli oldu

NBA'de sezonun en iyi çaylak takımları belli oldu
NBA'de konferans finallerine çıkan ekipler belli oldu!

NBA'de konferans finallerine çıkan ekipler belli oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Liverpool yeni teknik direktörünü açıkladı

Liverpool yeni teknik direktörünü açıkladı
Kavga ettiği kişiyi 10 yerinden bıçakladı: “Yaralandığını hiç düşünmedim”

Kavga ettiği kişiyi 10 yerinden bıçakladı: “Yaralandığını hiç düşünmedim”
Turistlerin odağı oldu: Bu ülkede evler bedava

Turistlerin odağı oldu: Bu ülkede evler bedava
Adnan Oktar davasında ara karar!

Adnan Oktar davasında ara karar!
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan kritik 'Balıkesir' uyarısı: '7 büyüklüğüne kadar deprem üretebilir'

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan kritik 'Balıkesir' uyarısı: '7 büyüklüğüne kadar deprem üretebilir'
Trabzon’da vahşet: Tekmelediği kediyi ezerek öldürüp, fırlattı!

Trabzon’da vahşet: Tekmelediği kediyi ezerek öldürüp, fırlattı!
Dursun Özbek'ten Ali Koç'a sert sözler: 'Yaptıklarının hesabını teker teker soracağım'

Dursun Özbek'ten Ali Koç'a sert sözler: 'Yaptıklarının hesabını teker teker soracağım'
Artvin’de sıradışı düğün: Gelin ve damat dolmuşla salona gitti

Artvin’de sıradışı düğün: Gelin ve damat dolmuşla salona gitti