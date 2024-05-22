NBA'de yılın en iyi savunma 5'i belli oldu!

NBA'de sezonun en iyi savunma 5'i açıklandı. En iyi 5'te Bam Adebayo, Anthony Davis, Rudy Gobert, Herbert Jones ve Victor Wembanyama yer aldı.

AA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 09:27
NBA'de yılın en iyi savunma 5'i belli oldu!
Abone Ol google-news

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yılın en iyi savunma 5'leri açıklandı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre 2023-2024 sezonunun en iyi savunma 5'leri, spor yazarları ve yayıncıların katıldığı oylamayla belirlendi.

Bu sezon kariyerinde 4. kez "yılın savunmacısı" ödülüne layık görülen Minnesota Timberwolveslu Rudy Gobert, oylamada en fazla tercih edilen isim oldu.

YILIN EN İYİ SAVUNMA 5'İ

En iyi 5:

Bam Adebayo (Miami Heat)

Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Herbert Jones (New Orleans Pelicans)

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Sezonun en iyi savunma 5'ine seçilen Victor Wembanyama bunu tarihte başaran ilk çaylak oyuncu oldu.

En iyi ikinci 5:

Alex Caruso (Chicago Bulls)

Jrue Holiday (Boston Celtics)

Jaden McDaniels (Minnesota Timberwolves)

Jalen Suggs (Orlando Magic)

Derrick White (Boston Celtics)


nba haberleri Yılın Savunmacısı haberleri Victor Wembanyama haberleri

İlgili Haberler

NBA'de Luka Doncic'ten 'triple-double': Dallas Mavericks konferans finalinde!

NBA'de Luka Doncic'ten 'triple-double': Dallas Mavericks konferans finalinde!
NBA'de konferans finallerine çıkan ekipler belli oldu!

NBA'de konferans finallerine çıkan ekipler belli oldu!
NBA'de sezonun en iyi çaylak takımları belli oldu

NBA'de sezonun en iyi çaylak takımları belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Resmen açıklandı: Beşiktaş'ta istifa kararı!

Resmen açıklandı: Beşiktaş'ta istifa kararı!
Adnan Oktar davasında ara karar!

Adnan Oktar davasında ara karar!
Esra Dermancıoğlu'ndan ‘Cannes’ tepkisi: ‘Utandım’

Esra Dermancıoğlu'ndan ‘Cannes’ tepkisi: ‘Utandım’
İran’da Reisi’nin cenazesinde gazeteci Sevilay Yılman’a polislerden kıyafet uyarısı

İran’da Reisi’nin cenazesinde gazeteci Sevilay Yılman’a polislerden kıyafet uyarısı
Survivor All Star'da rakibine karşı tek sayı alamadı: 'Benden bu kadar...'

Survivor All Star'da rakibine karşı tek sayı alamadı: 'Benden bu kadar...'
Tuzla’da toprak kayması: 2 kişi yaralandı

Tuzla’da toprak kayması: 2 kişi yaralandı
Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı: Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!

Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı: Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
Galatasaray Başkanı Özbek: “24. şampiyonluğumuza yakınız”

Galatasaray Başkanı Özbek: “24. şampiyonluğumuza yakınız”