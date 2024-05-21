NBA'de sezonun en iyi çaylak takımları belli oldu

NBA'de ilk sezonunu geçiren oyunculardan oluşan en iyi çaylak 5'leri belli oldu.

AA
Yayınlanma: 21.05.2024 - 07:44
NBA'de sezonun en iyi çaylak takımları belli oldu
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NBA'de ilk sezonunu geçiren oyunculardan oluşan en iyi çaylak 5'leri belirlendi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre spor yazarları ve yayıncıların katıldığı oylama sonucunda 2023-24 sezonunun en iyi iki çaylak takımı belli oldu.

Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder), Jaime Jaquez Jr (Miami Heat), Brandon Miller (Charlotte Hornets), Brandin Podziemski (Golden State Warriors) ve sezonun en iyi çaylak oyuncusu seçilen Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), en iyi çaylak takımının ilk 5'ine girdi.

En iyi ikinci çaylak takımının ilk 5'inde ise Keyonte George (Utah Jazz), GG Jackson (Memphis Grizzlies), Dereck Lively (Dallas Mavericks), Amen Thompson (Houston Rockets) ve Cason Wallace'a (Oklahoma City Thunder) yer verildi.


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