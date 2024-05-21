NBA'de sezonun en iyi çaylak takımları belli oldu
NBA'de ilk sezonunu geçiren oyunculardan oluşan en iyi çaylak 5'leri belli oldu.
NBA'de ilk sezonunu geçiren oyunculardan oluşan en iyi çaylak 5'leri belirlendi.
NBA'den yapılan açıklamaya göre spor yazarları ve yayıncıların katıldığı oylama sonucunda 2023-24 sezonunun en iyi iki çaylak takımı belli oldu.
Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder), Jaime Jaquez Jr (Miami Heat), Brandon Miller (Charlotte Hornets), Brandin Podziemski (Golden State Warriors) ve sezonun en iyi çaylak oyuncusu seçilen Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), en iyi çaylak takımının ilk 5'ine girdi.
En iyi ikinci çaylak takımının ilk 5'inde ise Keyonte George (Utah Jazz), GG Jackson (Memphis Grizzlies), Dereck Lively (Dallas Mavericks), Amen Thompson (Houston Rockets) ve Cason Wallace'a (Oklahoma City Thunder) yer verildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kredi kartı ödemelerinde yeni dönem!
- En iyi babalar bu 4 burçtan çıkıyor!
- Kiralarda 'yüzde 25 zam sınırı' devam edecek mi?
- Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden 'Netanyahu' kararı
- Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası
- 31 Mart gecesi üzüldüğü iki şehri açıkladı
- Milli yas ilan edildi!
- ‘Ölüm Komitesi’nin Üyesiydi
- Örf ve adetlere uygun değilmiş!
- 'Yerlikaya’ya güvendim ve o yüzden buradayım'