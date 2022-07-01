Formula 1'de sıradaki durak Büyük Britanya
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Büyük Britanya'da yapılacak sezonun 10. yarışıyla sürecek.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Büyük Britanya'da yapılacak sezonun 10. yarışıyla sürecek.
İngiltere'nin Northamptonshire bölgesinde yer alan 5 bin 891 metrelik Silverstone Pisti'nde, 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek Büyük Britanya Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 3 Temmuz Pazar günü TSİ 17.00'de başlayacak.
Şu ana kadar Red Bull takımından Max Verstappen'in 6, Charles Leclerc'in (Ferrari) 2, Sergio Perez'in (Red Bull) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR
1. Max Verstappen (Hollanda): 175 puan
2. Sergio Perez (Meksika): 129
3. Charles Leclerc (Monako): 126
4. George Russell (Büyük Britanya): 111
5. Carlos Sainz (İspanya): 102
TAKIMLAR
1. Red Bull: 304
2. Ferrari: 228
3. Mercedes: 188
4. McLaren: 65
5. Alpine: 61
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