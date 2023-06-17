Cem Bölükbaşı kaza geçirdi, yarışı tamamlayamadı

Japonya'da düzenlenen Super Formula Şampiyonası'nda mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, yaptığı kaza nedeniyle sezonun 5. etabında sıralama turlarını tamamlayamadı.

AA
Yayınlanma: 17.06.2023 - 12:14
Cem Bölükbaşı kaza geçirdi, yarışı tamamlayamadı
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Cem Bölükbaşı, Super Formula'nın 5. etabında sıralama turlarını tamamlayamadı.

TGM Grand Prix takımının pilotu Cem Bölükbaşı, Sportsland SUGO Pisti'nde gerçekleştirilen etabın sıralama turlarında kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Milli sporcunun takım arkadaşı Japon Toshiki Oyu ise etapta pole pozisyonunun sahibi oldu.

5 PUAN TOPLADI

Cem Bölükbaşı, Mugen takımından Yeni Zelandalı Liam Lawson'ın 57 puanla zirvede yer aldığı şampiyonanın geride kalan 4 etabında 5 puan topladı.

Şampiyonanın 5. etabı, 51 turdan oluşan 3,7 kilometrelik pistte yarın yapılacak yarışla sona erecek.



Cem Bölükbaşı japonya Super Formula Şampiyonası

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