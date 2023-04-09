Cem Bölükbaşı, Super Formula'nın 2. yarışında 17. oldu
Super Formula Şampiyonası'nda yarışan Türk pilot Cem Bölükbaşı, Japonya'da organize edilen sezonun 2. yarışında 17. oldu.
Japonya'da düzenlenen Super Formula Şampiyonası'nda mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, sezonun 2. yarışını 17. sırada tamamladı.
Oyama kasabasındaki 4,5 kilometrelik Fuji Pisti'nde gerçekleştirilen yarış, 41 tur üzerinden yapıldı.
TGM Grand Prix takımı adına yarışan Cem, 18. sırada başladığı mücadelede damalı bayrağı 17. sırada gördü.
Tomoki Nojiri (Red Bull MUGEN takımı) birinci, Sho Tsuboi 2'nci (Inging), Kenta Yamashita (Kondo) ise 3'üncü sırayı aldı.
Super Formula'da sezonun 3. yarışı 23 Nisan'da düzenlenecek.
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