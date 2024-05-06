Cem Bölükbaşı, Le Mans Avrupa Şampiyonası'nda yarıştı!

Milli pilot Cem Bölükbaşı, Fransa'da koşulan Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'nda yarıştı. 43 tur piste çıkan Bölükbaşı, kendi yarış etabını lider olarak tamamladı.

AA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 10:39
Cem Bölükbaşı, Le Mans Avrupa Şampiyonası'nda yarıştı!
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Milli pilot Cem Bölükbaşı, Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'nda ikinci yarışına çıktı.

Pilotları hem fiziksel hem zihinsel olarak zorlayan Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'nda (ELMS) mücadele eden Bölükbaşı, Lüksemburg merkezli DKR Engineering takımıyla Fransa'daki Paul Ricard Yarış pistinde yarıştı.

"TALİHSİZ BİR YARIŞ OLDU"

Toplamda 43 tur piste çıkan ve en iyi tur derecesi 1:45.086 olan milli pilot, kendi yarış etabını lider olarak tamamladı.

Yarış sonrası değerlendirmede bulunan Bölükbaşı, "Bir yandan mutluyum, bir yandan da talihsiz bir yarış oldu. Yarıştığım ilk 1,5 saatte genel klasmanda 22. sıradan 8. sıraya gelmeyi başardık ve kendi klasmanımızda da ilk sıraya yükseldik. Fakat sonrasında yanlış zamanda gelen güvenlik aracıyla avantajımızı kaybettik. Yarışı klasmanda 8. sırada bitirebildik. Podyum ve galibiyet peşinde koşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'nın bir sonraki etabı, 7 Temmuz'da İtalya'daki Imola Pisti'nde koşulacak.

ŞAMPİYONLAR LE MANS 24 SAAT YARIŞINA KATILACAK

Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'nda LMP2 ve LMP2 Pro/Am, LMP3 ve LMGT3 olmak üzere üç farklı araç sınıfı bulunuyor.

6 yarışlık sezonun sonunda LMP2'nin şampiyonu ve ikincisi, LMP2 Pro/Am, LMP3 ve LMGT3 şampiyonları, Le Mans 24 saat yarışına katılma hakkı kazanacak.


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