F1 Çin Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in: 5. yarışta 4. galibiyet...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. yarışını Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 12:54
F1 Çin Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in: 5. yarışta 4. galibiyet...
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Formula 1'de sezonun 5. durağı olan Çin Grand Prix'sinde kazanan Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen oldu.

Karşılaşmaya pole pozisyonundan başlayan Verstappen yarış içerisinde hata yapmadı ve rahat bir galibiyet aldı.

McLaren'in İngiliz sürücüsü Lando Norris yarışı ikinci sırada bitirirken, Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez podyumun son basamağında yer aldı.

HAMILTON'DAN BÜYÜK YÜKSELİŞ

Sıralama seansında istediği tempoyu tutturamayan ve yarışa 18. sıradan başlayan Lewis Hamilton yarış içerisinde büyük bir çıkış sağladı ve yarışı 9. sırada bitirdi.

Yarışın 20. turunda Valtteri Bottas mekanik arızayla yarış dışında kaldı. Bu olayın ardından güvenlik aracı piste geldi ve 7 tur kaldı.

Güvenlik aracının çıkmasıyla birlikte Max Verstappen'in tekrar başlattığı yarışta Kevin Magnussen ile çarpışan Yuki Tsunoda ve Lance Stroll ile kaza yapan Daniel Ricciardo yarış dışı kaldı.

RB Visa Cash, güvenlik aracı sonrasında iki sürücüsüne de veda etmiş oldu.

Sezonun 6. yarışı Miami Grand Prix'si, 5 Mayıs'ta koşulacak.

Çin Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 110 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 85

3. Charles Leclerc (Monako): 76

4. Carlos Sainz (İspanya): 69

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 58

Takımlar

1. Red Bull: 195

2. Ferrari: 151

3. McLaren: 96

4. Mercedes: 52

5. Aston Martin: 40


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