Kariyerinde bir ilk: Miami GP'sinde zafer Norris'in!
2024 Formula 1 Şampiyonası'nın 6. yarışı olan Miami Grand Prix'de zafer McLaren pilotu Lando Norris'in oldu!
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. etabı Miami Grand Prix'sine McLaren takımının İngiliz pilotu Lando Norris, yarışı birinci sırada tamamlayarak kariyerinin ilk ralli şampiyonluğunu yaşadı.
Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen yarışı ikinci sırada tamamlarken, Ferrar pilotu Charles Leclerc ise yarışı üçüncü bitirerek podyuma çıktı.
McLaren ise 2021 Monza'dan bu yana ilk yarış zaferini kazandı.
1. Lando Norris, McLaren
2. Max Verstappen, Red Bull
3. Charles Leclerc, Ferrari
4. Carlos Sainz, Ferrari
5. Sergio Perez, Red Bull
6. Lewis Hamilton, Mercedes
7. Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB
8. George Russell, Mercedes
9. Fernando Alonso, Aston Martin
10. Esteban Ocon, Alpine
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