Kariyerinde bir ilk: Miami GP'sinde zafer Norris'in!

2024 Formula 1 Şampiyonası'nın 6. yarışı olan Miami Grand Prix'de zafer McLaren pilotu Lando Norris'in oldu!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 00:48
Kariyerinde bir ilk: Miami GP'sinde zafer Norris'in!
Abone Ol google-news

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. etabı Miami Grand Prix'sine McLaren takımının İngiliz pilotu Lando Norris, yarışı birinci sırada tamamlayarak kariyerinin ilk ralli şampiyonluğunu yaşadı.

Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen yarışı ikinci sırada tamamlarken, Ferrar pilotu Charles Leclerc ise yarışı üçüncü bitirerek podyuma çıktı.

McLaren ise 2021 Monza'dan bu yana ilk yarış zaferini kazandı.

1. Lando Norris, McLaren

2. Max Verstappen, Red Bull

3. Charles Leclerc, Ferrari

4. Carlos Sainz, Ferrari

5. Sergio Perez, Red Bull

6. Lewis Hamilton, Mercedes

7. Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB

8. George Russell, Mercedes

9. Fernando Alonso, Aston Martin

10. Esteban Ocon, Alpine


Miami Grand Prix haberleri Lando Norris haberleri McLaren haberleri

İlgili Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: Türkiye'ye Formula 1 müjdesi!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: Türkiye'ye Formula 1 müjdesi!
Formula 1, Çin Grand Prix'inde pole Max Verstappen'in

Formula 1, Çin Grand Prix'inde pole Max Verstappen'in
Formula 1'de 2025 yılı yarış takvimi belli oldu!

Formula 1'de 2025 yılı yarış takvimi belli oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler: 'İyi ki de gitmişim'

Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler: 'İyi ki de gitmişim'
Hava tahmini uzmanı açıkladı! Havalar ne zaman ısınacak?

Hava tahmini uzmanı açıkladı! Havalar ne zaman ısınacak?
5 Mayıs Pazar günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 5 Mayıs Pazar burç yorumları

5 Mayıs Pazar günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 5 Mayıs Pazar burç yorumları
Eski Trabzonspor başkanının oğlu trafik kazası yaptı!

Eski Trabzonspor başkanının oğlu trafik kazası yaptı!
İstanbul Tabip Odası seçimlerinde; Demokratik Katılım Grubu yarışı kazandı

İstanbul Tabip Odası seçimlerinde; Demokratik Katılım Grubu yarışı kazandı
Evde serum taktıranlar dikkat! ‘Ölümle burun buruna kalabilirsiniz, ölebilirsiniz’

Evde serum taktıranlar dikkat! ‘Ölümle burun buruna kalabilirsiniz, ölebilirsiniz’
Süper Lig ekibinin başkanı açıkladı: İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonundaki tek uygulama!

Süper Lig ekibinin başkanı açıkladı: İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonundaki tek uygulama!
Kadınlar Süper Ligi’nde şampiyon Galatasaray!

Kadınlar Süper Ligi’nde şampiyon Galatasaray!