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Cem Bölükbaşı Le Mans'da piste çıkacak!

Cem Bölükbaşı Le Mans'da piste çıkacak!

3.07.2025 17:53:00
Güncellenme:
DHA
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Cem Bölükbaşı Le Mans'da piste çıkacak!

Cem Bölükbaşı, 6 Temmuz Cumartesi günü İtalya'nın Imola Pisti'nde düzenlenecek European Le Mans Series yarışında Nielsen Racing ile LMP2 Pro/Am kategorisinde piste çıkacak.

Formula 2 ve Super Formula gibi serilerde Türkiye'yi temsil eden yarış pilotu Cem Bölükbaşı, 2025 sezonunda European Le Mans Series'teki (ELMS) ikinci yarışına çıkıyor. LMP2 Pro/Am kategorisinde yarışan Milli pilot, 6 Temmuz Cumartesi günü İtalya'daki Imola Pisti'nde (Autodromo Enzo e Dino Ferrari) Nielsen Racing takımıyla piste çıkacak.

İlk yarışını Barselona'da tamamlayan Bölükbaşı, bu kez Imola pistinde 4 saatlik zorlu yarışta takım arkadaşlarıyla podyum hedefliyor. 42 aracın mücadele ettiği seride, her yarış fiziksel ve zihinsel dayanıklılığı sınayan bir mücadele sunuyor.

LE MANS 24 SAAT YOLCULUĞU DEVAM EDİYOR

ELMS sezonu boyunca LMP2, LMP2 Pro/Am, LMP3 ve LMGT3 olmak üzere dört kategoride yarışlar düzenleniyor. Sezon sonunda kendi sınıfının şampiyonları ünlü Le Mans 24 Saat yarışına katılma hakkı elde edecek. LMP2 Pro/Am kategorisinde yarışan Bölükbaşı da bu hedef doğrultusunda kritik puanlar toplamaya çalışıyor. Her yarışta ilk 10'a giren pilotlara puan veriliyor; pole pozisyonu için ise ekstra 1 puan var.


İlgili Konular: #Cem Bölükbaşı #Le Mans #Imola Grand Prix

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