Cem Kaan Gökerkan, büyükusta unvanını kazandı

Azerbaycan'da düzenlenen Bakü Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nda Türk sporcu Cem Kaan Gökerkan, büyükusta (GM) unvanını elde etti.

AA
Yayınlanma: 11.05.2023 - 21:15
Cem Kaan Gökerkan, büyükusta unvanını kazandı
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Türkiye Satranç Federasyonu'ndan (TSF) yapılan açıklamaya göre, Bakü'de gerçekleştirilen organizasyona 23 ülkeden 15'i Türk toplam 606 satranç sporcusu katıldı.

Organizasyonda milli sporcu Cem Kaan Gökerkan, oynanan turlar sonunda elde ettiği başarıyla büyükusta unvanını aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, son dönemde büyükusta sayısındaki artışın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, milli sporcu Cem Kaan'ı tebrik etti.


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