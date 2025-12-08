Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cengiz Ünder'den Beşiktaş'a kötü haber!

Cengiz Ünder'den Beşiktaş'a kötü haber!

8.12.2025 20:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Cengiz Ünder'den Beşiktaş'a kötü haber!

Süper Lig'in 15. haftasında kendi sahasında Gaziantep FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta, sakatlanan Cengiz Ünder karşılaşmaya devam edemedi.

Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Siyah-beyazlılarda sakatlanan Cengiz Ünder'in yerine 23. dakikada Milot Rashica oyuna dahil oldu.

İlgili Konular: #beşiktaş #sakatlık #cengiz ünder

İlgili Haberler

Beşiktaş'tan Göztepe'ye tepki: 'Olayların sorumlusu biz değiliz'
Beşiktaş'tan Göztepe'ye tepki: 'Olayların sorumlusu biz değiliz' Beşiktaş Kulübü, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında oynanan Göztepe maçındaki tribün olayları ile ilgili açıklama yayınladı.
CANLI YAYIN: Beşiktaş 1-1 Gaziantep FK | CANLI ANLATIM: Süper Lig 15. hafta mücadelesi
CANLI YAYIN: Beşiktaş 1-1 Gaziantep FK | CANLI ANLATIM: Süper Lig 15. hafta mücadelesi Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında kendi sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Gaziantep FK maçı öncesi Beşiktaş'tan Rafa Silva kararı!
Gaziantep FK maçı öncesi Beşiktaş'tan Rafa Silva kararı! Süper Lig'in 15. haftasında kendi sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Portekizli oyuncu Rafa Silva kadroya dahil edilmedi.