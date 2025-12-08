Cengiz Ünder'den Beşiktaş'a kötü haber!

Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Siyah-beyazlılarda sakatlanan Cengiz Ünder'in yerine 23. dakikada Milot Rashica oyuna dahil oldu.
