Cengiz Ünder geleceğiyle ilgili kararını verdi

Yayınlanma: 03.06.2023 - 10:33

Güncelleme: 03.06.2023 - 10:33

Ligue 1 temsilcisi Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in Fransız ekibindeki geleceği netlik kazanmaya başladı.

25 yaşındaki futbolcu, Marsilya'da geçtiğimiz yaz teknik direktörlük görevine getirilen Igor Tudor ile başlangıçta taktiksel zorluklar yaşasa da daha sonra formunu buldu ve hocanın 11'inde önemli bir yer edindi.

"BUNU HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

NTV Spor'un Fransız gazetesi La Provence'ye dayandırdığı habere göre, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen ayrılık haberlerine karşın Cengiz Ünder'in Marsilya'dan ayrılmayı düşünmediği belirtildi.

Sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek olan Cengiz Ünder'in, takımında mutlu olduğunu ve bu yaz ayrılma niyetinin olmadığı iddia edildi.

Milli futbolcu, Lyon deplasmanı öncesinde yaptığı açıklamada ise, "Bu yaz ayrılmak benim için bir seçenek değil, bunu hiç düşünmedim" şeklinde konuşmuştu.

Cengiz Ünder, bu sezon Marsilya formasıyla çıktığı 45 maçta 5 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.