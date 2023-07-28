Cengiz Ünder transferinde son viraj

Yayınlanma: 28.07.2023 - 09:35

Güncelleme: 28.07.2023 - 09:35

Fenerbahçe, milli futbolcu Cengiz Ünder’in transferi için yoğun mesai harcıyor.

Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki kanat oyuncunu kadrosuna katabilmek adına kulübü Marsilya’ya 8 milyon Euro bonservis ve Cengiz’in performansıyla orantılı şekilde bazı başarı bonuslarını içeren teklifini sundu.

Cengiz Ünder

Fransız ekibinin bonservis beklentisinin daha yüksek olduğu ancak pazarlıkların sürdüğü bildirildi. Fenerbahçe, Cengiz ile sözleşme şartlarında büyük oranda anlaşma sağladı.

3 İSİMLE TEMASTA

Sarı-lacivertlilerin bir diğer transfer hedefi Milan’dan Rade Krunic... 29 yaşındaki orta saha oyuncusu hakkında İtalyan kulübü henüz net kararını vermedi. Ancak sarı-lacivertlilerin, Boşnak futbolcuyu resmen istemesinin ardından temaslar devam ediyor.

Hırvat kaleci Livakovic için Fenerbahçe’nin Dinamo Zagreb’e 7 milyon Euro bonservis teklifinde bulunduğu belirtildi.

Sarı-Lacivertlilerin görüşme halinde olduğu sağ bek Mert Müldür konusunda kulübü Sassuolo bonservis bedelinde 3.5 milyon Euro’ya indi.