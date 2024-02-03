Cengiz Ünder: 'Umarım sonuna kadar birlikte oynarız'

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin milli yıldız Cengiz Ünder, 2-0 kazanılar Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2024 - 22:01
Cengiz Ünder: 'Umarım sonuna kadar birlikte oynarız'
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Fenerbahçe'nin milli yıldız Cengiz Ünder, 2-0 kazanılan Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Yüksek performansına değinen Cengiz, "Daha önce de söylediğim gibi, kendimi iyi hissediyorum. Sürekli gol pozisyonuna giriyorum ve bunları değerlendiriyorum. Gün geçtikte güçleniyorum. Çağlar geldikten sonra iç sahada 2 gol attım ve bugün 1 gol attım. Umarım böyle devam eder" dedi.

'GELDİĞİ İÇİN MUTLUYUM'

Çağlar Söyüncü'nün transferine değinen Cengiz, "Çağlar geldiği için çok mutluyum. Bazen hale şaşırıyorum aynı takımda olduğumuza. Umarım kariyerimizin sonuna kadar birlikte oynarız. İkimiz için de hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.


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