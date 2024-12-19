Cengiz Ünder'den Fenerbahçe kararı: Menajerine iletti!

Yayınlanma: 19.12.2024 - 09:28

Güncelleme: 19.12.2024 - 09:28

Fenerbahçe'nin geçen sezon Marsilya'dan 15 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'in adı, ara transfer döneminde ayrılacak futbolcular arasında geçiyordu.

Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusunun az süre bulmasına rağmen Jose Mourinho ile ilişkisinin oldukça iyi ve Fenerbahçe'de mutlu olduğu belirtildi.

GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre; bu sezon sadece 4 maçta forma süre bulan Cengiz Ünder, ara transfer döneminde kendisine gelebilecek teklifleri şimdiden menajeri vasıtasıyla geri çevirdi.

2027 yılında sözleşmesi bitecek olan ve sadece Fenerbahçe'ye odaklandığı belirtilen Cengiz Ünder'in forma savaşı vermeye devam edeceği aktarıldı.

Cengiz Ünder bu sezon Fenerbahçe formasıyla 4 maçta 234 dakika süre buldu. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.