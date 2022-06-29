Cenk Ergün, Kaan Ayhan ve Mert Müldür için İtalya'ya uçacak!
Süper Lig ekibi Galatasaray'da tekrar Avrupa seferine çıkacak olan Cenk Ergün'ün, Kaan Ayhan ve Mert Müldür transferlerini bitirmek için İtalya'ya gideceği iddia edildi.
Süper Lig kulüplerinin transferi için yoğun uğraş verdiği Kaan Ayhan ve Mert Müldür için, Galatasaray bir adım öne geçecek gibi görünüyor.
Cenk Ergün'ün Sassuolo ile yaptığı son görüşmede talep edilen rakamlar, sarı-kırmızılılara fazla gelmişti.
ÖZBEK KESENİN AĞZINI AÇTI!
Ancak Florya'da yapılan transfer zirvesinde, Başkan Dursun Özbek'in şampiyonluk yarışındaki rakiplerine karşı psikolojik üstünlük sağlamak amacıyla kesenin ağzını açması, operasyonun gidişatını Galatasaray lehine değiştirebilir.
Fanatik'in haberine göre, Cenk Ergün, ikinci Avrupa seferinde ilk olarak Sassuolo ile masaya oturacak.
NELSSON DA SATILABİLİR
Her iki oyuncuyla da prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, Sassuolo ile bonservis bedeli ve ödeme planı konusunda anlaştığı anda Kaan ve Mert'i kampa yetiştirmeye çalışacak.
Okan Buruk'un iki milli yıldızı da kadrosunda görmek istediği belirtiliyor. Bu oyuncuların transferi, yerli rotasyonunda da Galatasaray'a avantaj sağlayacak. Marcao'nun satılma ihtimaline karşın Abdülkerim Bardakcı'yı renklerine bağlayan Galatasaray yönetimi, Kaan Ayhan'ın gelişiyle Nelsson'a yapılan teklifleri de değerlendirme fırsatı bulacak.
BOEY'E KULÜP ARANIYOR
Mert Müldür ise Kaan Ayhan'dan da bağımsız olarak Galatasaray'ın transferini en çok istediği oyuncuların başında geliyor.
Sağ bekte Sacha Boey'yi gözden çıkaran ve genç oyuncuya kulüp arayan sarı-kırmızılılar, gözünden geçirdiği operasyon sonrası sahalara güçlü dönen, fakat eski günlerini aratan Omar Elabdelloui'nin yerine, Mert'i takviye etmenin hesapları içinde.
Marcao'dan elde edilmesi muhtemel gelirin büyük kısmının, Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün bonservislerine ayrılması bekleniyor.
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