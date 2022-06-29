Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin yerine Erik Botheim gelecek iddiası

29 Haziran 2022 Çarşamba, 10:55

Galatasaray ile Erik Botheim arasındaki görüşmeler somut bir zemine oturmuş durumda. Futbol direktörü Cenk Ergün, Avrupa'daki transfer seferinde elde ettiği verileri tek tek yönetim ve teknik heyetle paylaştı. Vedat Muriç de dahil olmak üzere birçok oyuncu ve kulübüyle masaya oturan Ergün'e göre Botheim tam bir fırsat transferi.

Norveç Milli Takımı'nın da formasını giyen 22 yaşındaki golcünün bonservisinin elinde olması, maliyet açısından Galatasaray'a büyük kâr sağlayabilecek gibi görünüyor. Ancak Türkiye'den Fenerbahçe de dahil olmak üzere birçok kulübün Botheim'a ilgi göstermesi, oyuncunun piyasasını ve taleplerini en yüksek noktaya çekmiş durumda. İskoç kulübü Rangers'ın bu transferde çok istekli olduğu belirtiliyor. Napoli de Botheim için devrede.

DIAGNE YERİNE BOTHEIM

Fanatik'in haberine göre, sarı-kırmızılılar, özellikle maaş bütçesinde yer açmak için, Mbaye Diagne'yi elden çıkarmayı planlıyor. Devre arasında kontratı feshedilen, ancak anlaşma gereği yeniden sözleşme imzalanması gereken Senegalli santrforla yollar büyük ihtimalle ayrılacak. Bu operasyonla boşa çıkacak bütçe ise Erik Botheim transferinde kullanılacak. Diagne ile birlikte Gomis de topun ağzında. Teklif alması halinde Fransız santrforun gidişine de izin verilecek.

Diğer taraftan Mostafa Mohamed'e Fransız kulüplerinin ilgisi artarak devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Mısırlı santrforun satışına da çok sıcak bakıyor. 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis geliri beklenen 24 yaşındaki golcünün satılması halinde, forvete Botheim dışında bir takviyenin daha yapılması gündemde.

Florya'daki dev zirvede tüm bu gelişmeler masaya yatırıldı ve Cenk Ergün'ün ikinci transfer seferinde kritik gelişmeler yaşanması bekleniyor. Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe, Rangers ve Napoli'nin de gündemindeki Botheim'ın, cazip tekliflere kısa süre içinde yanıt vermesi bekleniyor.