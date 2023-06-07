Cenk Tosun sakatlandı, gözyaşlarını tutamadı
Beşiktaş'ta Konyaspor maçında sakatlanarak saha kenarına gelen Cenk Tosun, gözyaşlarına hakim olamadı. Acı çektiği gözlenen milli futbolcu, saha kenarına sedyeyle alındı.
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş ile Arabam.com Konyaspor karşılaştı.
Karşılaşmanın 90+1. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Cenk Tosun, sahadan gözyaşları ile çıktı.
Acı içinde sedyeyle dışarı çıkartılan Cenk Tosun, yerini Kerem Atakan Kesgin'e bıraktı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu, Ali Yerlikaya'yı Erdoğan'a ihbar etti
- AKP'den memur zammı ve asgari ücret açıklaması
- Cumhuriyet'ten zorunlu açıklama
- Soylu'nun ardından Yerlikaya kendi ekibini kuruyor
- Yeni bakanların sınavı
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'değişim' talebi!
- Samsung telefon üretimi için farklı bir ülkeyi seçti
- Dolarda tüm zamanların rekoru: Türk Lirası eriyor
- Counter Strike 2'de silah satın alma sistemi değişecek
- Dolar uçuşa geçti: Ekonomi uzmanlarından ilk tepkiler