Cenk Tosun sakatlandı, gözyaşlarını tutamadı

Beşiktaş'ta Konyaspor maçında sakatlanarak saha kenarına gelen Cenk Tosun, gözyaşlarına hakim olamadı. Acı çektiği gözlenen milli futbolcu, saha kenarına sedyeyle alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2023 - 23:00
Cenk Tosun sakatlandı, gözyaşlarını tutamadı
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Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş ile Arabam.com Konyaspor karşılaştı.

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Cenk Tosun, sahadan gözyaşları ile çıktı.

Acı içinde sedyeyle dışarı çıkartılan Cenk Tosun, yerini Kerem Atakan Kesgin'e bıraktı.


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