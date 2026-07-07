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Cenk Tosun'un yeni adresi resmen belli oldu

Cenk Tosun'un yeni adresi resmen belli oldu

7.07.2026 14:50:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Cenk Tosun'un yeni adresi resmen belli oldu

Fatih Karagümrük, deneyimli golcü Cenk Tosun ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Geçen sezon Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya kiralanan milli futbolcu, yeni sezonda kariyerinde yeni bir sayfa açacak.

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Fatih Karagümrük, hücum hattına deneyimli bir takviye yaptı. Kırmızı-siyahlı ekip, Cenk Tosun ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Fatih Karagümrük'ün açıklamasıyla birlikte Cenk Tosun'un yeni adresi netlik kazandı. Deneyimli golcü, yeni sezonda kırmızı-siyahlı formayla mücadele edecek.

ÖNCEKİ SEZON KASIMPAŞA'YA KİRALANMIŞTI

Cenk Tosun, önceki sezon Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasının ardından İrfan Can Kahveci ile birlikte Kasımpaşa'ya kiralanmıştı. Deneyimli futbolcu, yeni sezonda kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

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