Cenk Tosun'un yeni adresi resmen belli oldu

Fatih Karagümrük, hücum hattına deneyimli bir takviye yaptı. Kırmızı-siyahlı ekip, Cenk Tosun ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Fatih Karagümrük'ün açıklamasıyla birlikte Cenk Tosun'un yeni adresi netlik kazandı. Deneyimli golcü, yeni sezonda kırmızı-siyahlı formayla mücadele edecek.
ÖNCEKİ SEZON KASIMPAŞA'YA KİRALANMIŞTI
Cenk Tosun, önceki sezon Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasının ardından İrfan Can Kahveci ile birlikte Kasımpaşa'ya kiralanmıştı. Deneyimli futbolcu, yeni sezonda kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.