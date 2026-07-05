Fenerbahçe'nin Avusturya kamp kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nın ardından hazırlıklarına Avusturya kampıyla devam edecek.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı sonrası tedavisi devam eden yeni transfer Vedat Muriqi, kamp kadrosuna alınmadı.

FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde yeni transferlerden Amara Diouf da sağlık ve performans ekibinin belirlediği program doğrultusunda Samandıra'da çalışmalarını sürdürecek.

Dünya Kupası'nda yoluna devam eden Ederson, Sofyan Amrabat, Nelson Semedo, N'Golo Kante ile birlikte yeni transferlerden Nathan Ake ve Dominik Livakovic de Avusturya kampı kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'nin Avusturya kamp kadrosu şu şekilde:

Mert Günok, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Yiğit Fidan, Kamil Efe Üregen, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, Fred Santos, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Adem Yeşilyurt, Emre Demir, Marco Asensio, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Dorgeles Nene, Çağrı Fedai, Alaettin Ekici, Çağrı Hakan Balta, Sidiki Cherif.