Fenerbahçe ile anılıyordu: Marsilya'da Mason Greenwood gelişmesi!

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Roma ile anılan Mason Greenwood, geleceğine ilişkin dikkat çeken bir adım attı.

İngiliz yıldız futbolcu, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Marsilya'nın kampına katıldı.

45 MAÇTA 37 GOLE KATKI

Marsilya ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 55 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Geride kalan sezonda Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Mason Greenwood, 26 gol ve 11 asistlik performans sergileyerek takımının en etkili isimleri arasında yer aldı.