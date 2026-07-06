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Fenerbahçe ile anılıyordu: Marsilya'da Mason Greenwood gelişmesi!

Fenerbahçe ile anılıyordu: Marsilya'da Mason Greenwood gelişmesi!

6.07.2026 15:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe ile anılıyordu: Marsilya'da Mason Greenwood gelişmesi!

Transferde adı Fenerbahçe ile anılan 24 yaşındaki İngiliz oyuncu Mason Greenwood, kulübü Marsilya'nın sezon öncesi kamp çalışmalarına katıldı.
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Transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Roma ile anılan Mason Greenwood, geleceğine ilişkin dikkat çeken bir adım attı.

İngiliz yıldız futbolcu, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Marsilya'nın kampına katıldı.

45 MAÇTA 37 GOLE KATKI

Marsilya ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 55 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Geride kalan sezonda Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Mason Greenwood, 26 gol ve 11 asistlik performans sergileyerek takımının en etkili isimleri arasında yer aldı.

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