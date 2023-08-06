Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal'den Beşiktaş'a iyi haber
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal, takımla birlikte antrenmanlara başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile karşılaşacak Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor.
TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal'den iyi haber geldi.
İki futbolcununda takımla birlikte çalışmalara başlayacağı belirtildi.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMA
Teknik Direktör Şenol Güneş, Tiran maçından önce yaptığı açıklama da “2 futbolcu da sakatlıklarını atlattı” ifadesini kullanmıştı.
Geçen sezon son lig maçında sakatlanan Cenk Tosun yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalmıştı.
2022 - 2023 sezonunda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istediği kadar forma şansı bulamayan Ghezzal’ın ise yurt dışı kampının son gününde ağrıları artmıştı.
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