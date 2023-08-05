Neftçi-Beşiktaş maçında düdük çalacak hakem belli oldu

Beşiktaş ile Azerbaycan ekibi Neftçi arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçını İsviçreli hakem Lukas Fahndrich yönetecek.

AA
Yayınlanma: 05.08.2023 - 11:11
Neftçi-Beşiktaş maçında düdük çalacak hakem belli oldu
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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü turnuvasında, 10 Ağustos Perşembe günü başkent Bakü'deki 8 KM Stadı'nda oynanacak.

Neftçi-Beşiktaş maçında İsviçreli hakem Lukas Fahndrich düdük çalacak.

Fahndrich'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jonas Erni ile Guillaume Maire üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise İsviçreli Lionel Tschudi olacak.


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