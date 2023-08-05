Neftçi-Beşiktaş maçında düdük çalacak hakem belli oldu
Beşiktaş ile Azerbaycan ekibi Neftçi arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçını İsviçreli hakem Lukas Fahndrich yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü turnuvasında, 10 Ağustos Perşembe günü başkent Bakü'deki 8 KM Stadı'nda oynanacak.
Neftçi-Beşiktaş maçında İsviçreli hakem Lukas Fahndrich düdük çalacak.
Fahndrich'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jonas Erni ile Guillaume Maire üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise İsviçreli Lionel Tschudi olacak.
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