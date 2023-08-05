UEFA, Beşiktaş'a inceleme başlattı

Tirana - Beşiktaş maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle siyah beyazlı temsilcimize UEFA tarafından ceza verilebileceği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.08.2023 - 16:09
UEFA, Beşiktaş'a inceleme başlattı
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Tirana karşılaşmasından hemen önce Beşiktaşlı taraftarlar, sahaya yabancı madde atmıştı. Yaşanan bu gelişmelerden dolayı hakem, maçı durdurup soyunma odasına gitmişti. 

Sonrasında mücadele başlasa da olayların faturası ağır olabilir!

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; UEFA, olaylar nedeniyle inceleme başlattığını açıkladı. 

Hakem ve gözlemci raporları doğrultusunda seyirciler için men ve para cezasının kapıda olduğu bildirildi.


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