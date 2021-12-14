Cenk Tosun'un menajerinden transfer açıklaması geldi

14 Aralık 2021 Salı, 11:45

Adı transferde eski takımı Beşiktaş ile anılan ve devre arasında Everton'dan ayrılarak siyah beyazlı takıma transfer olacağı ileri sürülen Cenk Tosun'un menajeri Erkut Söğüt açıklamalarda bulundu.

CENK AYRILMAK İSTEMİYOR

The Athletic'e konuşan Erkut Söğüt, Cenk Tosun'un Ocak ayında takımından ayrılmak istemediğini belirterek, "Cenk'in sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Takımına katkıda bulunmak istiyor. Sadece yedek kulübesinde oturup bundan mutlu olacak bir futbolcu olmadığını düşünüyor." dedi.

SÖZLEŞMESİNİN BİTMESİNE 6 AY KALDI

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki golcü, uzun süreli sakatlığının ardından geçtiğimiz haftalarda sahalara dönerek Liverpool maçında 6 dakika süre almıştı. Cenk Tosun, Everton formasıyla çıktığı toplam 59 maçta 11 gol 6 asist üretti.