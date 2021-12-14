Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'ya büyük tepki var
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanından 3-2 mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin dünkü yenilgisinde, Luiz Gustavo’nun ilk 2 goldeki hatalarının etkisi olurken taraftarlar da tecrübeli oyuncuya büyük tepki gösterdi.
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılırken, yaptığı pas hatalarıyla 2 gole sebebiyet veren Luiz Gustavo'ya taraftarlar sosyal medyada isyan etti.
GAZİANTEP FK'NİN ATTIĞI 2 GOLDE DE PAS HATASI YAPTI
Karşılaşmanın ilk yarısında yaptığı pas hatasıyla Fenerbahçe'nin orta sahadan gol yemesine sebebiyet veren Luiz Gustavo, ikinci yarıya da çok kötü başladı. 52. dakikada yine Brezilyalı futbolcunun yaptığı pas hatasıyla şekillenen Gaziantep FK hücumunda hakem Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi ve ev sahibi takım penaltıdan bulduğu golle öne geçti.
GÜNDEMİN ZİRVESİNE OTURDU
61. dakikada yerini Zajc'a bırakan Luiz Gustavo'ya sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi. Yapılan öfke dolu paylaşımların ardından Brezilyalı futbolcunun adı kısa süre içinde gündemin zirvesine oturdu. Twitter’da 1 saat gibi bir süre içerisinde Brezilyalı futbolcu hakkında yaklaşık 70 bin tane tepki içeren tweet atıldı.
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