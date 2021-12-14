Tümer Metin'den Vitor Pereira'ya: Pelkas'a taktın ve oynatmıyorsun
Ünlü spor yorumcusu Tümer Metin, Vitor Pereira'nın Dimitris Pelkas'ı neden oynatmadığını açıkladı. Pelkas konusunda Vitor Pereira'yı suçlayan Tümer Metin “Taktın ve oynatmıyorsun, başka açıklaması yok” ifadelerini kullandı.
Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'ye 3-2 yenildiği maç sonrası Dimitris Pelkas ile ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı.
Tümer Metin'in Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı yorumları şöyle:
"Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un ilk senesi olsa 5. hafta falan kovacağı hocaya sabretmek zorunda, hala. Sabretmek zorunda. Pereira'nın geleceği? Bilmiyorum, tasarrufu yönetim kurulu ve başkan, ya da başkan kendi başına bir şekilde verecektir. Benim fikrim, bu birlikteliğin takıma çok fazla fayda sağlayacağı kanaatinde değilim.
"FENERBAHÇE'NİN SEZON BAŞINDAN BERİ OYUNU MEMNUN ETMEDİ"
Fenerbahçe, sezon başından bu yana kazandığı haftalar dahil memnun etmedi. Oyun memnun etmedi. Bilakis kaybedebilir Fenerbahçe ama çok dominant, baskın, genine uygun oyunu oynarsın kaybedersin ama o oyun seni taşır. Bu şekilde kazansan da taşımayacak.
"FENERBAHÇE PSİKOLOJİK OLARAK YIPRANDI"
Bu da kulübün son senelerde içinden geçtiği durumla doğru orantılı. Sonuca ulaşalım da nasıl olursa olsun. Biraz psikolojik olarak da yıprandığını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Biraz rahatlamak için de güçlü bir oyuna ihtiyacı var Fenerbahçe'nin.
TÜMER METİN'DEN VITOR PEREIRA'YA: PELKAS'A TAKTIN VE OYNATMIYORSUN
Ben Fenerbahçe'de Dimirtis Pelkas'ı konuşmaktan yoruldum, ne olabilir bu kadar Pelkas'ta, ne olabilir? Bir içeri atarsın, hadi kardeşim dersin. Pelkas'a taktın ve oynatmıyorsun. Taktın yani bunun başka bir açıklaması yok. Frankfurt maçında oynadı ama ben ne yapayım o maçı? Futbolcunun gönlünü böyle alamazsın. Pelkas'ı bugün son 10-15 dakika oyuna atsan emin ol sorumluluk duygusu ile sana katkı sağlayabilir. Vurdumduymazlık yapacağını da düşünmüyorum."
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