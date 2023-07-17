Yayınlanma: 17.07.2023 - 17:25

Güncelleme: 17.07.2023 - 17:25

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde kazandıkları şampiyonluğu Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde hayatını kaybeden R.K. Hatay Voleybol Kulübü oyuncusu Ceren Topal'a armağan etti. Zehra Güneş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ceren, sözümü tuttum. Bu madalya senin için" ifadelerini kullandı. Peki, Ceren Topal kimdir? Zehra Güneş'in şampiyonluğu armağan ettiği Ceren Topal hangi takımlıydı, neden öldü? İşte ayrıntılar...

CEREN TOPAL KİMDİR?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde kazandıkları şampiyonluğu Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde hayatını kaybeden R.K. Hatay Voleybol Kulübü oyuncusu Ceren Topal'a armağan etti. Zehra Güneş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ceren, sözümü tuttum. Bu madalya senin için" ifadelerini kullandı.

Vakıfbank'ın başarılı milli oyuncusu Zehra Güneş, geçen sezon oynanan Lodz maçı öncesi yapılan saygı duruşuna depremde hayatını kaybeden R.K. Hatay Voleybol Kulübü oyuncusu Ceren Topal'ın isminin yazılı olduğu formayla çıkmıştı. Karşılaşmanın ardından konuşan Güneş, "Ülkemizde yaşadığımız felaketin üzüntüsünü hala yaşıyoruz. Bizim için şu anda sahaya çıkmak kolay değil ancak kazanarak bizi takip edenleri mutlu etmek istedik. Bugün Hatay'da yaşamını yitiren Ceren'in formasıyla sahaya çıkmak istedim. Ceren'in "Hayalim Zehra Güneş olmak" açıklamasını bu şekilde öğrenmek hem hayatımda aldığım en üzücü hem de en gurur duyduğum yorumlardan biri oldu. Keşke tanışabilseydik. Umarım bir yerlerden beni görüyordur ve birazcık da olsa mutlu olmuştur" dedi.