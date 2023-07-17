Yayınlanma: 17.07.2023 - 11:22

Güncelleme: 17.07.2023 - 11:22

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz ile Kulübümüz arasındaki 29.07.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Peki, Dorukhan Toköz kimdir, nereli, kaç yaşında? Dorukhan Toköz hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Dorukhan Toköz hakkında merak edilenler...

DORUKHAN TOKÖZ KİMDİR?

Dorukhan Toköz, 21 Mayıs 1996 yılında Eskişehir'de dünyaya geledi. Dorukhan, futbola Eskişehirspor'da başladı. Ocak 2015'te profesyonel yapılan futbolcu, 2014-15 sezonunda zaman zaman kadroya girse de forma şansı bulamadı. Bu formayı resmi olarak ilk kez bir sonraki sezon 3 Aralık 2015'te Türkiye Kupası'nda Menemen Belediyespor karşısında giydi. Maç, Dorukhan'ın attığı golle Eskişehirspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Eskişehirspor formasıyla ilk Süper Lig maçına ise 20 Aralık 2015 tarihinde 2-1 yenildikleri Başakşehir karşısında çıktı.

9 Temmuz 2018'de futbolcu, Beşiktaş'a transfer oldu. 26 Temmuz 2018'de B36 Tórshavn ile oynanan UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçıyla hem Beşiktaş'ta ilk kez forma giydi, hem de ilk Avrupa maçına çıktı.

Sezon başında teknik direktör Şenol Güneş tarafından yedek kulübesinde oturtulsa da kötü giden sonuçlar sonrası ilk kez 11 Kasım 2018'de Sivasspor ile oynanan maçta oyuna dahil edilerek Beşiktaş formasını ligde giydi.

Dorukhan Toköz, 2021 yılında Trabzonspor'a transfer oldu ve çıktığı 29 maçta 2 gol katkısı sağladı. Trabzonspor, 17 Temmuz 2023 tarihinde Dorukhan Toköz ile olan sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

DORUKHAN TOKÖZ HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2015-2018 Eskişehirspor

2018-2021 Beşiktaş

2021- Trabzonspor

DORUKHAN TOKÖZ BAŞARILARI

Beşiktaş (2 Kupa)

Süper Lig (1): 2020-21

Türkiye Kupası (1): 2021

Trabzonspor (2 Kupa)

Süper Lig (1): 2021-22

Türkiye Süper Kupası (1): 2022

Kişisel

Süper Lig 2018-19 Yılın Süper 11’i

Süper Lig Yılın Yükselen Yıldızı : 2019

DORUKHAN TOKÖZ SEVGİLİSİ PELİNAY İĞİT KİMDİR?

Dorukhan Toköz, sosyal medya fenomeni Pelinay İğit ile bir süredir aşk yaşıyor.