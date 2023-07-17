Daniele Santarelli kimdir, nereli? Daniele Santarelli hangi takımları çalıştırdı?

Yayınlanma: 17.07.2023 - 11:28

Güncelleme: 17.07.2023 - 11:28

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, Milletler Ligi'ndeki şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

DANIELE SANTARELLI KİMDİR?



Daniele Santarelli 8 Haziran 1981 tarihinde İtalya'da doğdu. Snoopy Pesaro, Robursport Pesaro, Robur Tiboni Urbino Volley gibi İtalyan takımlarının teknik direktörlüğü yaptı. 2018 yazında Hırvatistan kadın milli voleybol takımının baş antrenörlüğünü üstlendi. Ocak 2022'de Sırp kadın milli takımının baş antrenörü oldu. Ekim 2022'de Santarelli liderliğindeki Sırp kadın milli takımı 2022 FIVB Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonluğunu kazandı. 27 Aralık 2022'de Daniele'nin Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.,

DANIELE SANTARELLI EVLİ Mİ?



2017 yılından beri voleybolcu Monica De Gennaro ile evli.



DANIELE SANTARELLI'DEN ŞAMPiYONLUK AÇIKLAMASI



FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Santarelli, "Her antrenörün görmek istediği şeyi gördüm. Bu kadar oyuncu bir şey için çalıştı. Buraya geldiğimde bunu hayal bile edemezdim. Şu anda birlikte çalıştığım oyuncular, olağanüstü oyuncular. Federasyonumuz çok iyi. Bu sadece başlangıç" ifadelerini kullandı.