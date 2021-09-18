Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray, Fenerbahçe'yi 91-75 yendi
Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray NEF ve Fenerbahçe Beko kozlarını paylaştı TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı, sarı kırmızılılar 91-75 ile üstün tamamladı.
Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray NEF, Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray NEF ve Fenerbahçe Beko 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına TOFAŞ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya katıldı.
Galatasaray NEF, bugün oynadığı maçta Fenerbahçe Beko’yu 91-75 mağlup ederek turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.
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