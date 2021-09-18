Galatasaray'da kadın futbol takımı tanıtıldı

Yönetim kurulu üyesi Başak Karaca, Galatasaray Kulübünün temellerinin lisede atıldığını aktararak, "Bugün burada olmak bizim için çok özel. 100 yılı aşkın sene önce her şey burada başlamıştı. Bugün ise kız kardeşlerimizle birlikteyiz. Bundan dolayı çok heyecanlıyız. Başarılı olacağımıza eminim. Galatasaray'ın olduğu her yerde şampiyonluklar vardır. Yine olacak." diye konuştu.