Galatasaray, gençleşen kadrosuyla Lazio karşısında çok şey kazandı

18 Eylül 2021 Cumartesi, 07:00

Lazio’yu 1-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi’ne zaferle başlayan Galatasaray, yenilenen ve gençleşen kadrosunun ortaya koyduğu performansla 3 puandan fazlasını kazandı.

- Birbirine alışma süreci devam eden Sarı-Kırmızılı takım, Lazio galibiyetiyle, Kasımpaşa ve Trabzonspor karşısında öne geçip berabere kalışının yarattığı mental şoktan sıyrılıp özgüven kazandı.

- Galibiyetin Avrupa’da gelmesi hem G.Saray’ın özlenen başarılarını hatırlattı hem de takımın bu kulvarda potansiyelinin yüksek olduğunu kanıtladı, camianın umut ve inancını artırdı.

- Değişen transfer politikası, genç ve gelecek vaat eden kadro, doğru yapılanma ile iyi yolda olunduğunu gösterdi.

- Futbolcular, teknik heyetin analizini ve taktik anlayışını sahada harfiyen uyguladı. Fatih Terim’in istediği baskılı ve hızlı oyun kendini hissettirdi, taraftar desteği genç kadroyu motive etti.

- Galatasaray, Lazio karşısında, bu sezon geride kalan 10 maça oranla sahada etkili olduğu süreyi daha da yukarı çıkardı.

- Son maçlardaki değişiklikleriyle eleştiri alan Terim, bu kez doğru seçimleriyle galibiyette rol oynadı.

- Savunmada Nelsson-Marcao ikilisi ilk maçında uyumlu oynadı. Lazio maçında toplam 117.3 km. koşan G.Saray, fiziksel direncini yükselttiğini ortaya koydu.

SPONSORLUK HAMLESİ

G.Saray, SIXT rent a car ile forma göğüs ve sırt reklamı sponsorluk sözleşmesi imzaladı. 2021-22 sezonundan başlayan ve son 3 sezonu opsiyonlu 5 sezonluk anlaşmayla G.Saray toplam 249 milyon 350 bin TL alacak. Stat isim sponsorluğu anlaşmasının imza töreni ekim ayında yapılacak.