Ceyhun Kazancı’dan transfer, gidecek oyuncular ve teknik direktör açıklaması

30 Ocak 2022 Pazar, 16:17

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Beşiktaş'ta Teknik Direktör Önder Karaveli ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Takımın kamp yaptığı otelde gazetecilerle kahvaltıda buluşan Karaveli ve Kazancı, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“KAMPIN OLUMLU DÖNÜŞLERİ OLACAKTIR”

İlk söz alan Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Antalya kampına karar vermelerinde İstanbul'daki hava şartlarının etkili olduğunu söyleyerek, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle buraya gelip antrenman yapmak, takımın da birlikteliğini artırmak için buradayız. Salı günü akşam saatlerinde döneceğiz. Şu ana kadar son derece verimli bir kamp geçirdik. Kampın ardından ligde ve kupada önemli maçlara çıkacağız. Takımın daha verimli antrenman yapması açısından olumlu bir karar verdiğimizi düşünüyoruz. Bu kampın hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda olumlu dönüşleri olacaktır” dedi.

“KADRO DIŞI KALANLARA GELEN TEKLİFLER ÇOK CILIZ”

Salih Uçan'ın Başakşehir'e gittiğini vurgulayarak sözlerine devam eden Kazancı, “Salih bizim için çok önemli bir oyuncu. Gelecek sezonki planlamamızda da mutlaka yer alacak. Bu sezon 27 oyuncu var kadromuzda. Çok önemli bir transfer olarak Demir Ege, Emirhan Delibaş, Necati gibi henüz süre almamış isimler var. Salih'i planlamayla Başakşehir'e gönderdik. Umarım çok iyi bir performans gösterip geri gelecek. Kadro dışı olan oyuncuların takımdan ayrılmasıyla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Cılız teklifler var. Bu oyuncuların önemli maaşları var ve bunların da anlamlı şekilde azalması gerekiyor. Diğer avantajımız, bütün bu oyuncuların sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Transfer 1 hafta daha devam edecek. Planlama çerçevesinde ayrılan oyuncularımız olabilir” diye konuştu.

“BAŞKA BİR HOCAYLA GÖRÜŞMÜYORUZ”

Önder Karaveli'yle uzun süreli projeler üzerine çalıştıklarını ifade eden Kazancı, “Özkaynakla A takım arasında bağ kurmak bizim için çok önemli. Altyapının kalitesini artırmak çok önemli. Bu projenin kurucularından birisi olan Önder Hoca’nın her zaman yeri var. Şu anda başka antrenörlerle görüşmüyoruz. Odaklandığımız nokta proje. Önder Hoca Beşiktaş'ın bünyesinde her zaman kalmasını istediğimiz bir insan. Bu öyle bir takım oyunu ki, burada zaman zaman yerler değişebilir. Önemli olan ana hedefin değişmemesi. Hocamız sezon sonuna kadar görevinin başındayken bizim aktif görüşmeler yapmamız yakışık almaz. Basına yansıyan ve bir kısmı doğru olan bazı isimler vardı. Yabancı isimlerle görüşmeleri yaparken de aynı şartları araştırdık. Yetiştirici olması, ve bundan sonraki yapacağımız hamleleri kabul etmesi önemliydi. Dinamik ve geri dönüşü olan oyuncuların olması önemli. Oyuncuda yaş sınırı olmayacak. Ekonomik anlamda şartları bize uyan, bir ayrılık olması durumunda da bunu rahat şekilde gerçekleştireceğimiz ekonomik şartlara odaklanacağız. Avrupa'nın önemli liglerine oyuncu pazarlamak ve yerlerine doğru yapıyla oyuncu getirmek için çalışıyoruz. Görüştüğümüz isimler de bu konularda deneyimli hocalardı. Ama şu anda hocamızla sezon sonuna kadar devam eden bir anlaşma varken bunu rafa kaldırdı” dedi.

ŞENOL GÜNEŞ SÖZLERİ

Kazancı ayrıca adı geçen teknik adamlardan Şenol Güneş için de “Şenol Güneş, Türkiye'de akla gelen ilk isimlerden. Beşiktaş'ta önemli başarılara imza atmış bir isimden bahsediyoruz. Nihai karar merci başkanımızdır ama hocamız da görevdeyken bu tarz bir görüşmenin yapılmadığını söyleyeyim. Sezon sonunda oturulup konuşulur bu konular ama ana proje değişmeyecek. Her zaman çarkı doğru şekilde döndürmek gerekiyor. Ekonomik şartlar da bunu gerektiriyor. Ana fikir tabii ki projeyi yürütmek olacak” ifadelerini kullandı.

“TRANSFERDE RİSKİ MİNİMİZE ETMEK BİZİM ELİMİZDE”

Transfer konusunda ülkede çok büyük bir hata yapıldığına dikkat çeken Kazancı, “Kulüplerin giderlerinin yüzde 90'ı oyuncu transfer ve maaşlarına gidiyor. Bütçeler çok kritik. Yapılan çalışmalar da çok altı dolu olan çalışmalar değil. Hem bütçe hem de yapılanma hamleleri yaparken mutlaka altını doldurarak çalışmalısınız. Biz de gelecek sezonla ilgili çalışmalara çoktan başladık. Hangi pozisyonlarda eksik varsa onlarla alakalı ve oyuncuların özellikleriyle alakalı kriterlerimizi belirledik. 50-60 isimden oluşan kısa bir liste hazırladık. Ekonomik anlamda alınacak isimleri eleyerek minimize edeceğiz ve en doğru kararları alacağız. Bu çalışmaları yaz dönemine bırakmadık. Oyuncunun maçlarını izleme, aile hayatı gibi her detayı iyi bilmek lazım. Tabii ki her transfer tutmaz ama bu riski minimize etmek bizim elimizde. Bilimsel çalışmalar yapıyoruz. Göze dayalı değil. Teknolojinin nimetlerinden faydalanıyoruz. Bu çalışmalar yaza kadar nihayete erecek. Ligi olabilecek en tepede bitirmek istiyoruz. Şampiyonluk ve Türkiye Kupası bir hedeftir. Ancak hangi pozisyonda olursak olalım gelecek sezon eleme maçları oynayacağız. Kadro anlamında yeterli hazırlık yapılmadan maçlara çıkmak istemiyoruz. Yapacağımız transferleri ilk kampa yetiştireceğiz. Hazırlıkları koordineli şekilde yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

SÖZLEŞMESİ BİTECEK OYUNCULAR

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan isimler hakkında da konuşan Kazancı, “Vida, Güven ve Larin'in yanı sıra birçok ismin kontratı bitiyor. Planlamamızda olan isimler ancak ekonomik şartlarımız ve takım içinde dengelerimiz var. Bunlardan ödün vermemek istiyoruz. Kontratı biten oyuncularla ilgili görüşmeleri nihai hale getirmek istiyoruz. Gelecek sezon yapacağımız takviyelerin de adı daha çok belli olacak. Gelecek sezon 14 yabancı 12'ye inecek ve sahada 7 oyuncu olacak. Kriterleri buna göre belirlemek gerekiyor. Oyuncu profili de buna göre belirlenecek. Kontratı devam eden 9 yabancı oyuncumuz var. Buna göre ayrılanlar belli olunca planlamamızı yapacağız” dedi.

“PJANIC BURADA MUTLU, ŞARTLAR OLURSA DEVAM ETMEK İSTERİZ”

Pjanic'in çok önemli bir isim olduğunu ifade eden Kazancı, “Pjanic dünyaca ünlü çok önemli bir oyuncu. Müthiş bir lider. Böylesine önemli yerlerde oynamış bir oyuncunun bu kadar iyi profesyonel olması bizi çok mutlu ediyor. Gelecek sezon planlamasında şartlar uygun olursa isteriz. Kiralık bir oyuncu. Barcelona'da bonservisi. Onların iç dinamikleri de sezon sonunda belli olur. Pjanic burada mutlu olduğunu ifade etti. Umarım şartlar uygun olursa bizimle kalmaya devam eder” diyerek devam etti.

“TÜRKİYE’NİN DİNAMİKLERİNE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR”

Sportif direktörlük konusuna da değinen Kazancı, “Sportif Direktörlük ya da başka bir pozisyon önemli değil. İlk yapılması gereken iş tanımı. Görev ne, gelecekle ilgili plan ne? Bu zamana kadar tanımının yapılmaması başarısızlık olarak görüldü. Hocaların arkasında bekleyen bir isim gibi göründü. Brentford 75 yıl sonra en üst seviyeye çıktı. İşi bilimsel şekilde yapıyorlar ve görev tanımları net. Futbol direktörü takımın gelişimine katkı sağlamış bir isim. Ben ne bir antrenör, ne bir yetenek avcısıyım. En önemlisi işlerini iyi yapanları işe aldım. Onlar işlerini iyi yapsın demiş. Ben hoca değilim, böyle bir planım yok. Ben scout değilim, izleme komitesinde değilim ve olmayacağım. Ancak burada kimlerin iyi çalışacağını tespit etmeye çalışıyorum. Ancak Türkiye'nin dinamiklerini bilmeden alıp yurt dışındaki modelleri getirirseniz olmaz. Mesela hep Ajax modeli örnek gösteriliyor. Ama bunun altında neler var. Ülkenin sosyo-ekonomik yapısına bakın. Malmö çok önemli yapılardan birisi. Her coğrafyadan alınan şeyler var. Önemli olan Türkiye'ye uygun bir yapının ortaya çıkması. Burada başarılı olmak hem benim için hem kulübün için çok önemli. Hem de diğer kulüplerde benzeri şekilde gelişir. Önder Hoca gibi işinin ehli, kulübe aidiyeti yüksek kişileri bulmak tek hedef. Yakın gelecekte, en yakın zamanda meyvelerini toplamaya başlamak istiyoruz. Sportif başarı, ihraç ettiğimiz oyuncular ve onların yerine gelen oyuncular olarak tanımlıyoruz bu meyveleri” diyerek devam etti.

“RIDVAN’IN AVRUPA HAYALİ VAR, BU BİZİM DE HAYALİMİZ”

Önder Karaveli konusunda geleceğe yönelik planları olduğunun altını çizen Kazancı, “Bu projenin merkezinde Önder hoca var. Pozisyonlara belki biraz fazla takılıyoruz ama sistemin içinde yer almak çok kritik. Bir projeyi, bir planı buraya kopyalarken, ülke dinamiklerine de bakmak lazım. Tabii ki üst üste çok başarısız sonuçlar varken dinamikler farklı çalışır. Değişiklikler olabilir, oluyor. Seçimler kazanılıyor ama işler değişebiliyor. Bu Türkiye'nin genel yapısı. Önder hoca mutlaka bu işin merkezinde olmaya devam edecek. Tabii ki bu profesyonel tarafı var. Önder hocanın hayalleri var. Kendisiyle sohbetlerimizde Beşiktaş'ın onun hayallerinde baş köşede olduğunu biliyoruz. Rıdvan röportajında en büyük hayalinin Avrupa'da oynamak olduğunu söyledi. Onun hayali, bizim de hayalimiz. Sonrasında yeni Rıdvanlar çıkarmak istiyoruz” dedi.

GHEZZAL’IN GOMIS’E YORUMU

Transfer konusuyla ilgili de konuşan Kazancı, “27 tane oyuncumuz var son derece kalabalığız. Yaz sezonunda taraftarı heyecanlandıran birçok takviye yaptık. Şu anda takımda son derece kalburüstü oyuncu var. 21 kişilik maç kadrosuna giremeyen milli oyuncularımız oldu. Takım yapısı anlamında dünyadaki örnekleri de araştırdığımızda, kadronun biraz kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. Antrenman kalitesini dahi etkiliyor. Her mevkide yeterli bir kadro var. Tabii ki zaman zaman fırsat transferleri olabilir. Hücum hattına bir hamle gelir mi diye düşünüyor taraftarlar. Ghezzal'ın Gomis'e ‘Come to Beşiktaş' yazması, sohbet amaçlı bir konuydu. Eskiden bu yana arkadaşlar. Saha içindeki sorunları mevcut oyuncularımızla çözeriz” diyerek sözlerini tamamladı.