Hasan Al, Trabzonspor'un şampiyonluk şansını değerlendirdi

30 Ocak 2022 Pazar, 11:50

Gazeteci yazar ve teknik direktör Hasan Al, Trabzonspor’un şampiyonluk şansını Cumhuriyet için değerlendirdi.

Hasan Al Trabzonspor’un hata yapmazsa Abdullah Avcı ile şampiyonluk kazanacağını savundu.

Hasan Al’ın görüşleri şöyle:

"Eddie Newton-Ahmet Ağaoğlu iş birliği ile yapılan transferler Trabzonspor'da büyük çöküş yarattı. Dönemin Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, çöküşü durdurmak için Abdullah Avcı'yı takımın başına getirmek istedi. Prensip anlaşmasına da varıldı. Ancak nedendir bilinmez Ağaoğlu son anda vazgeçti. Bir süre daha Newton'la devam etti. Ancak kötü gidişat sürünce Alp, Avcı'yı Bodrum'dan tekrar çağırdı. Anlaşmak zoruna kaldılar.

Avcı dönemi Erzurumspor galibiyetiyle başladı. O tarihten bu yana da her maç üzerine koyuyor...

Avcı, ilk başlarda kadro yetersizliğinden dolayı takımı kapasitesine göre alan savunmasıyla oynattı. Oyunu yarı alanında kabul etmesi çokça eleştirildi. Ancak eleştirilere kulaklarını tıkadı. Öncelikle skor elde ederek oyuncuların özgüvenini arttırmayı düşündü. Bunda da başarılı oldu. Devre arası Hugo, Berat ve Bakasetas takviyeleriyle eksikleri kısmen giderdi. Ortaya derli toplu bir takım çıktı. Sezon başı yapılan fahiş transfer hataları büyük bir maddi bedel ödenerek giderildi.

Avcı'yla doku uyuşması gerçekleşti.

Çok zor bir dönem tam güvenoyu alınarak atlatıldı.

Abdullah Avcı'nın doğru hamleleri transfer döneminde de devam etti. Çok başarılı nokta transferler yapıldı. Hamsik, Djaniny ve Cornelius "cuk" diye oturdu. Dorukan ve Siopis'le orta alan güçlendirildi.

İskelet kadroyu adeta dantel örer gibi çok iyi dokuyan Avcı, her transferin verimli olmasına özen gösterdi. Devre arası ve sezon sonu alınan oyuncular gözden geçirildiğinde tam isabet kaydedildiği söyleyebiliriz. Üstelik bu transferler dar bir bütçeyle yapıldı. Abdullah Avcı'nın yönlendirmesiyle transfer süreci çok az hatayla atlatıldı.

Bu dönemin en büyük talihsizliği Gervinho'nun sakatlanması oldu.

Avcı, eksikleri hep zamana yayarak tamamladı. Sabır en önemli silahlarından biri oldu. Sağ öne Visca, sol beke Puchacz olmak üzere iki nokta transfer daha yapıldı.

Edgar'ın beklenmedik sakatlığı, Hüseyin Türkmen'e gösterilen tepki stoperde bir eksiklik algısı yaratsa da, Denswill ve Ahmet Can bu eksikliği kapatacak kalitede. Özellikle Ahmet Can, uzun yıllar Trabzonspor ve Milli takıma hizmet etmeye aday. Denswill'in topu oyuna sokuşu tıpkı bir orta alan oyuncusu kadar mükemmel...

Batuhan, Taha, Kerem ve Enes ise uzun vadeli planlamaya dayalı kadroya katılan isimler.

Abdullah Avcı görev yaptığı 15 aylık sürede mevcutla hiç yetinmedi. Bir taraftan takım oyununu geliştirdi, diğer taraftan eksikleri tamamladı.

Üç büyüklere en az 15 puan, Konyaspor'a 9 puan fark atmasına rağmen devre arasında rakiplerinden daha akıllı transfer yaptı. İşi şansa bırakmamak için limitlerini zorladı.

Artık gelinen noktada Trabzonspor birbirini tamamlayan dengeli bir takım. Her mevkide oynayabilecek en az iki oyuncusu var. Ki Fildişi Sahili'nin Afrika Kupası'nda elenmesiyle Kouassi de kadroya katıldı. Avcı taş taş üstüne koyarak iyi bir takım yarattı.

Bu dönem içerisinde Trabzonspor'un en büyük şansı, iskelet kadroyu oturturken puan kaybı çok az yaşaması. Takımın zirvedeki yerini korumayı başarması.

Bunda da en büyük pay kuşkusuz Abdullah Avcı'ya ait. Ezeli rakipleri kadroyla çok oynarken Avcı, dolmuşa hiç gelmedi. Oynattığı futbol eleştirilse de takımından en iyi verimi almaya çalıştı. Sistemini oyuncuların kapasitesine göre kurdu. Puanları hanesine yazdı.

Avcı çok iyi biliyordu ki Türkiye'de istediğin kadar iyi işler yap, sonuç üretemezsen kimseye yaranamazsın. İşte üç büyüklerin hali...

Avcı, iskelet kadroyu oturturken sonuç üretmesi rakipleri önün de avantaj sağlaması yanında; Oyuncuların özgüvenine tavan yaptırdı. Yöneticilerin hareket alanını genişletti. Taraftarı ateşledi..."

Başakşehir'de şampiyonluk yaşayamamış, milli takımda başarılı olamamış, Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaşamış Abdullah Avcı, Trabzonspor'daki şansını mükemmel kullandı. Kalan haftalarda çok büyük futbol sürprizi olmasa şampiyonluk ipini de göğüsleyecek. ”