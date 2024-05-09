Ceza almıştı: UEFA'dan Okan Buruk kararı!

Yayınlanma: 09.05.2024 - 15:45

Güncelleme: 09.05.2024 - 15:45

UEFA, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a Sparta Prag maçında verdiği 2 maçlık men cezasının onandığını açıkladı.

Ayrıca, maçta kırmızı kart gören Kaan Ayhan'ın da 1 maçlık cezasının onandığı belirtildi.

Maç ve performans analisti Serhat Doğan'a saldırı nedeniyle 3 maç men cezası verilmişti. Bu cezaya yapılan itirazın da reddedildiği ve cezanın onandığı duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray deplasmanda Sparta Prag'a 4-1 yenilerek Avrupa'ya veda etmişti.

Maçın son düdüğünün ardından iki takım futbolcuları ve teknik ekip arasında arbede yaşanmıştı.

Çıkan olaylar sonrası hakem Anthony Taylor kırmızı kartına başvurdu. Sarı-kırmızlı takımın teknik direktörü Okan Buruk kırmızı kart gören isim olmuştu.