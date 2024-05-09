Ceza almıştı: UEFA'dan Okan Buruk kararı!

UEFA, Sparta Prag maçında yaşanan olaylarda kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un cezasının onandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 15:45
Ceza almıştı: UEFA'dan Okan Buruk kararı!
Abone Ol google-news

UEFA, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a Sparta Prag maçında verdiği 2 maçlık men cezasının onandığını açıkladı.

Ayrıca, maçta kırmızı kart gören Kaan Ayhan'ın da 1 maçlık cezasının onandığı belirtildi.

Maç ve performans analisti Serhat Doğan'a saldırı nedeniyle 3 maç men cezası verilmişti. Bu cezaya yapılan itirazın da reddedildiği ve cezanın onandığı duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray deplasmanda Sparta Prag'a 4-1 yenilerek Avrupa'ya veda etmişti.

Maçın son düdüğünün ardından iki takım futbolcuları ve teknik ekip arasında arbede yaşanmıştı.

Çıkan olaylar sonrası hakem Anthony Taylor kırmızı kartına başvurdu. Sarı-kırmızlı takımın teknik direktörü Okan Buruk kırmızı kart gören isim olmuştu.


okan buruk haberleri kırmızı kart haberleri galatasaray haberleri Sparta Prag haberleri uefa haberleri uefa avrupa ligi haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray'ın eski oyuncusu Jo Alves tutuklandı

Galatasaray'ın eski oyuncusu Jo Alves tutuklandı
İtalyan gazeteci duyurdu: Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı!

İtalyan gazeteci duyurdu: Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı!
Galatasaraylı baba ve kızını darbeden şahıslar için istenen ceza belli oldu!

Galatasaraylı baba ve kızını darbeden şahıslar için istenen ceza belli oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Feyyaz Uçar'dan Angel Di Maria yanıtı!

Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Feyyaz Uçar'dan Angel Di Maria yanıtı!
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Kararlılığımızı sürdürüyor ve yarın iş bırakıyoruz

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Kararlılığımızı sürdürüyor ve yarın iş bırakıyoruz
'En rahatsız edici' web sitesi: İnternette var olan her fotoğrafınızı buluyor!

'En rahatsız edici' web sitesi: İnternette var olan her fotoğrafınızı buluyor!
Kasıklarına top çarpan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Kasıklarına top çarpan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
Ayrılıkları usta gibi karşılayan 4 burç: Bu burçlar adeta taş kalpli

Ayrılıkları usta gibi karşılayan 4 burç: Bu burçlar adeta taş kalpli
32 erkekle terk edilmiş adada 7 yıl mahsur kaldı… ‘Kraliçe Arı’ Kazuo Higa’nın sıradışı hikâyesi

32 erkekle terk edilmiş adada 7 yıl mahsur kaldı… ‘Kraliçe Arı’ Kazuo Higa’nın sıradışı hikâyesi
Galatasaraylı Dries Mertens ile sıcak temas: Kabul ederse...

Galatasaraylı Dries Mertens ile sıcak temas: Kabul ederse...
İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarındaki son durum ne?

İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarındaki son durum ne?