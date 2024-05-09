Ceza almıştı: UEFA'dan Okan Buruk kararı!
UEFA, Sparta Prag maçında yaşanan olaylarda kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un cezasının onandığını duyurdu.
UEFA, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a Sparta Prag maçında verdiği 2 maçlık men cezasının onandığını açıkladı.
Ayrıca, maçta kırmızı kart gören Kaan Ayhan'ın da 1 maçlık cezasının onandığı belirtildi.
Maç ve performans analisti Serhat Doğan'a saldırı nedeniyle 3 maç men cezası verilmişti. Bu cezaya yapılan itirazın da reddedildiği ve cezanın onandığı duyuruldu.
NE OLMUŞTU?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray deplasmanda Sparta Prag'a 4-1 yenilerek Avrupa'ya veda etmişti.
Maçın son düdüğünün ardından iki takım futbolcuları ve teknik ekip arasında arbede yaşanmıştı.
Çıkan olaylar sonrası hakem Anthony Taylor kırmızı kartına başvurdu. Sarı-kırmızlı takımın teknik direktörü Okan Buruk kırmızı kart gören isim olmuştu.
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