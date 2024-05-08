Galatasaraylı baba ve kızını darbeden şahıslar için istenen ceza belli oldu!

Galatasaray Daikin - Nilüfer Belediyespor maçı sonrası sarı-kırmızılı takım taraftarı baba ve kızı darbettiği iddia edilen sanıklar hakkında istenen ceza ortaya çıktı.

AA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 13:41
Galatasaraylı baba ve kızını darbeden şahıslar için istenen ceza belli oldu!
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Voleybol Sultanlar Ligi'nde oynanan Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyespor maçı sonrasında baba ve kızını darbettiği öne sürülen 7 şüpheli hakkında 12 yıl altışar aydan 26 yıl üçer aya kadar hapis cezası istendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Nisan'da Üsküdar Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maç sonrasında Galatasaray taraftarı Kemal Metinel, Uğur İris ve kızı Emine Nil İris'in darbedildiği iddialarına yönelik soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianamede, baba ve kızının maç çıkışında daha önce organize olan bir taraftar grubunun saldırısına uğradıkları, saldıran grubun müştekilerin elinde bulunan ve içerisinde Galatasaray Spor Kulübü'ne ait bayrak ve pankartların bulunduğu poşet ile çantayı almaya çalıştıkları belirtildi.

Şüphelilerin mağdur Emine Nil İris'e saldırıp tekme attıkları anlatılan iddianamede, arbede esnasında müşteki Uğur İris'in ise basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı kaydedildi.

26 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği bildirildi.

İddianamede, zanlılar A. Y., H. B. A., M. B. Ö., M. T. P., M. Z. P., S. K. E., Y. B. hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Şüphelilerin ayrıca "birden fazla kişi tarafından birlikte yağmaya teşebbüs" suçundan ise 2 yıl 6'şar aydan 11 yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

NE OLMUŞTU

Üsküdar Burhan Felek Spor Salonu'nda 5 Nisan'da oynanan maç sonrasında yaşanan olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, zanlıların, Uğur İris'i darbettiği, Emine Nil İris'e tekme attıkları saptanmıştı.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tutuklanan 3 şüpheli de avukatlarının itirazı üzerine adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.


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