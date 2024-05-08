İtalyan gazeteci duyurdu: Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Faslı yıldız Hakim Ziyech'in kalıcı transferi konusunda İngiliz kulüp Chelsea ile anlaştığı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 15:53
İtalyan gazeteci duyurdu: Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı!
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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve son haftalarda yakaladığı form grafiği ile dikkat çeken Hakim Ziyech için sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı takım, Faslı yıldızı sezon başında bedelsiz satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Ziyech'in sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu devreye soktu ve yıldız futbolcunun sözleşmesi uzadı. Chelsea'nin Hakim Ziyech'in transferini onaylayan belgeyi Galatasaray'a ilettiği ve Faslı futbolcunun gelecek sezon sarı-kırmızılı takımda kalacağı ifade edildi.

OKAN BURUK AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hakim Ziyech için Sivasspor karşılaşmasının ardından, "Tek haftalık maçlara döndük. Oyuncularımızı daha iyi hazırlayabiliyoruz. Hakim'in zaman zaman sakatlık problemi oldu. Şu anda çok iyi durumda. Maçın büyük kısmını götürüyor. Hem sarı kart sınırında olması hem de sakatlıktan korktuğumuz için bazen erken çıkarıyorum. Hakim bizim oyuncumuz. Önümüzdeki sezon bizimle olacak. Transfer dönemi ne olacağını bilemem ama performansı ve taraftarlarla olan birlikteliği yukarı çıkacak. Bizim için önemli ve değerli bir oyuncu. Devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'da bu sezon 21 maçta süre bulan Hakim Ziyech, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.


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