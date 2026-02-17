Cezalı duruma düştüler: Juventus'un iki savunmacısı rövanşta yok!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.02.2026 22:47:00
Juventus'ta Juan Cabal ile Andrea Cambiaso, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşındaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Juventus forması giyen Juan Cabal, Galatasaray maçında kırmızı kart gördü.

Cabal, ikinci yarının başında sarı kartı bulunan Andrea Cambiaso'nun yerine oyuna dahil oldu.

Juan Cabal, 59. dakikada sarı kart gördü ve Galatasaray ile oynanacak rövanş maçında cezalı duruma düştü.

İKİ İSİM RÖVANŞTA YOK

25 yaşındaki futbolcu, 67. dakikada ise ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Juventus'ta Cambiaso'nun ardından Cabal da Galatasaray ile gelecek hafta oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

