Galatasaray'dan İtalyanlara farklı tarife: Galatasaray 5-2 Juventus

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u ağırladı.

Sarı-kırmızılı ekip, Rams Park'ta oynanan mücadeleden 5-2'lik galibiyet ile ayrıldı.

Galatasaray'ın gollerini 15. dakikada Gabriel Sara, 49. ve 75. dakikada Noa Lang, 60. dakikada Davinson Sanchez ve 86. dakikada Sacha Boey kaydetti.

Juventus'un golleri ise 16. ve 32. dakikada Teun Koopmeiners'ten geldi.

JUVENTUS 10 KİŞİ KALDI

İtalyan ekipte Juan Cabal, 67. dakikada ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Juventus'un temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edeceği rövanş maçı 25 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'te başlayacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen.

Juventus: Di Gregorio, Bremer, Kalulu, Kelly, Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, Conceiçao, Kenan Yıldız, Thuram, McKennie.

Karşılaşmadan önemli anlar | Galatasaray 5-2 Juventus

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 2 dakika ilave edildi.

86' Leroy Sane'nin pasında topu almaya çalışan Victor Osimhen, topu ayağının ucuyla Boey'e aktardı. Sacha Boey, sağ çaprazdan sert şutu çıkardı, uzak direğede çarpan top ağlarla buluştu.

86' GOL | Sacha Boey'in golü ile fark üçe çıktı.

83' Galatasaray'da Noa Lang ile Jakobs'un yerine Eren ve Sacha Boey oyuna dahil oldu.

81' Miretti ve Openda oyuna dahil olurken, Thuram ve Kenan Yıldız oyundan alındı

78' Galatasaray'da Barış ile Abdülkerim oyundan çıkarken Icardi ve Singo dahil oldu.

75' Defansından bir türlü çıkamayan Juventus, ceza sahası içinde topu Lang'a kaptırdı. Noa Lang, topu hafif aşırtarak skoru 4-2'ye getirdi.

75' GOL | Noa Lang'ın golü ile fark ikiye çıkıyor.

70' Temsilcimizde Yunus Akgün, alkışlar eşliğinde yerini Leroy Sane'ye bıraktı.

70' Juventus'ta Concecaiço yerini Kostic'e bıraktı.

67' KIRMIZI KART | Barış'a faul yapan Cabal ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kart ile oyun dışına çıktı.

60' Kazanılan serbest vuruş sonrasında, Sara topun başına geçti. Sol ayağı ile yaptığı sert ortada Sanchez topa dokunmayı başardı ve temsilcimizi öne geçirdi.

60' GOL | Davinson'un golü ile Galatasaray maçta yeniden öne geçti.

59' SARI KART | Barış'a faul yaparak sarı kart gören Cabal cezalı duruma düştü.

49' Barış Alper'in sağ çaprazdan yerden şutunu Di Gregorio kurtardı. Devamında altı pas içinde hazır bekleyen Noa Lang topu filelere gönderdi.

49' GOL | Noa Lang'ın golü ile maça eşitlik geldi.

46' Juventus'ta Cambiaso oyundan çıkarken Juan Cabal dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 3 dakika ilave edildi.

43' SARI KART | Abdülkerim Bardakcı sarı kart gördü.

40' Yunus Akgün'ün sert şutunda Di Gregorio gole izin vermedi. Devamında Sara'nın ortasında Juventus defansı topu kornere attı.

38' Juventus'ta Kenan Yıldız'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Conceicao, sol ayağı ile şutunu çıkardı. Top üstten auta gitti.

37' SARI KART | Maçın hakemi, itirazları sonucunda Spaletti ve İrfan Saraloğlu'na sarı kart çıkardı.

34' Bremer sakatlanarak oyundan alındı. Yerine, Gatti sahaya dahil oldu.

32' Orta sahada topu kazanan Koopmeiners, McKennie ile paslaşarak ceza sahasına girdi. Ceza sahasına girer girmez sol ayağı ile üst köşeye vurduğu şut ağlarla buluştu.

32' GOL | Koopmeiners'in golü ile Juventus öne geçti.

18' SARI KART | Barış'a faul yaparak sarı kart gören Cambiaso gelecek maç cezalı duruma düştü.

16' Juventus santra sonrasında hızlı hücum ile atağa çıktı. Sol taraftan ceza sahası içine yapılan ortada Thuram kafa vuruşunu yaptı. Uğurcan'ın sektirdiği topta Koopmeiners, altı pas içinden skora dengeyi getirdi.

16' GOL | Koopmeiners'in golü ile maça eşitlik geldi.

15' Ceza sahası içinde savunmadan seken topu önünde bulan Gabriel Sara, ceza sahası sol çaprazdan düzgün bir vuruş ile temsilcimizi öne geçirdi.

15' GOL | Sara'nın golü ile Galatasaray öne geçiyor.

6' Yunus Akgün'ün ceza sahası sağ çaprazdan şutu, direğin dibinden auta çıktı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Başarılar Galatasaray...