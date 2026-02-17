Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten Juventus maçı mesajı!

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, Juventus karşılaşmasını takip etmek için İstanbul'a geldi.

İstanbul'da Galatasaray'ı ziyaret eden Gomis, sosyal medya hesabından Juventus karşılaşması için bir paylaşımda bulundu.

"ZORLUK SEVİYESİ ÇOK ÜST SEVİYE..."

Gomis, paylaşımında, "Galatasaray bu akşam Juventus ile zorluk seviyesi çok üst seviye bir maça çıkacak. Sarı-kırmızı formanın ne kadar büyük bir güç olduğuna bir kez daha şahitlik etmek üzere İstanbul'dayım. Tüm Galatasaray camiasına, başta sayın Başkan Dursun Özbek olmak üzere, sevgili Okan hocama ve bütün takıma başarılar diliyorum. Burası Sami Yen, burası İstanbul.. Şimdi sahada konuşma zamanı. Haydi Aslanlar! Forza Galatasaray" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya paylaşımında aslan ve sarı-kırmızı kalp emojileri de kullanan Bafetimbi Gomis'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.