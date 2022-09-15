Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş'a kötü haber!

15 Eylül 2022 Perşembe, 18:05

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın sakatlığı devam ediyor.

NTV Spor'un haberine göre, son olarak siyah-beyazlıların, Alanyaspor ile ligin 2. haftasında deplasmanda oynadığı maçta sahaya çıkan Cezayirli futbolcu, İstanbulspor karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun, ligin 8. haftasındaki Fenerbahçe karşılaşmasına yetiştirilmesi planlanıyor.

Beşiktaş'ta Ghezzal dışında sakatlıkları devam eden Dele Alli ve Atiba Hutchinson da İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.