Championship'e Erol Bulut damgası: Haftanın teknik direktörü seçildi!
Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, İngiltere Championship'te haftanın teknik direktörü seçildi.
Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, İngiltere'de haftaya damga vurdu.
Erol Bulut, İngiltere Championship'te haftanın teknik direktörü oldu.
49 yaşındaki teknik adam yönetimindeki Cardiff City, geçtiğimiz hafta sonunda Southampton'u 2-1'lik skorla mağlup etmişti.
Erol Bulut'la sezona başlayan Cardiff City, bu sezon 44 maçta topladığı 62 puanla Championship'te 11. sırada yer alıyor.
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