Championship'e Erol Bulut damgası: Haftanın teknik direktörü seçildi!

Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, İngiltere Championship'te haftanın teknik direktörü seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 19:15
Championship'e Erol Bulut damgası: Haftanın teknik direktörü seçildi!
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Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, İngiltere'de haftaya damga vurdu.

Erol Bulut, İngiltere Championship'te haftanın teknik direktörü oldu.

49 yaşındaki teknik adam yönetimindeki Cardiff City, geçtiğimiz hafta sonunda Southampton'u 2-1'lik skorla mağlup etmişti.

Erol Bulut'la sezona başlayan Cardiff City, bu sezon 44 maçta topladığı 62 puanla Championship'te 11. sırada yer alıyor.


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