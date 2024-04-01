Erol Bulutlu Cardiff City, deplasmandan 3 puanla döndü!
Erol Bulut yönetimindeki Cardiff City, İngiltere Championship'in 40. haftasında deplasmanda karşılaştığı Coventry City'yi 2-1 mağlup etti.
İngiltere Championship 40. hafta karşılaşmasında Cardiff City deplasmanda Coventry'i 2-1 mağlup etti.
Cardiff City'e galibiyeti getiren golleri 29 ve 67. dakikalarda Liam Kitching (KK), Coventry'nin golünü 22. dakikada Ellis Simms kaydetti.
SIRADAKİ RAKİBİ HULL CİTY
Cardiff City bu galibiyetle puanını 56'ya çıkartırken, Coventry ise 60 puanda kaldı.
Cardiff City bir sonraki karşılaşmasında sahasında Hull City'i konuk ederken, Coventry'i de evinde Leeds United'ı ağırlayacak.
erol bulut haberleri Cardiff City haberleri Coventry City haberleri İngiltere Championship haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK Başkanı Yener'den flaş açıklama!
- Açıklama geldi!
- Engin Altan Düzyatan'dan 'Murat Kurum' açıklaması
- 'Umduğumuz sonucu alamadık'
- Meral Akşener'den 'kongre' açıklaması!
- Şanlıurfa Siverek'te skandal görüntüler!
- Kadıköy 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları
- Özgür Özel'den Hatay açıklaması
- Bahçeli'den ilk yorum!
- 31 Mart sonrası ilk 'erken seçim' çağrısı