Erol Bulutlu Cardiff City, deplasmandan 3 puanla döndü!

Erol Bulut yönetimindeki Cardiff City, İngiltere Championship'in 40. haftasında deplasmanda karşılaştığı Coventry City'yi 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 19:28
Erol Bulutlu Cardiff City, deplasmandan 3 puanla döndü!
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İngiltere Championship 40. hafta karşılaşmasında Cardiff City deplasmanda Coventry'i 2-1 mağlup etti.

Cardiff City'e galibiyeti getiren golleri 29 ve 67. dakikalarda Liam Kitching (KK), Coventry'nin golünü 22. dakikada Ellis Simms kaydetti.

SIRADAKİ RAKİBİ HULL CİTY

Cardiff City bu galibiyetle puanını 56'ya çıkartırken, Coventry ise 60 puanda kaldı.

Cardiff City bir sonraki karşılaşmasında sahasında Hull City'i konuk ederken, Coventry'i de evinde Leeds United'ı ağırlayacak.


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