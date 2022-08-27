Championship'te West Bromvich Albion ile Huddersfield yenişemedi!
İngiltere Championship'te milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği West Bromwich Albion, deplasmanda karşılaştığı Huddersfield ile 2-0 berabere kaldı.
İngiltere Championship 6. hafta mücadelesinde West Bromwich, deplasmanda Huddersfield ile karşı karşıya geldi.
John Smith's'te oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golleri 11 ve 30. dakikalarda Anjorin kaydetti. West Bromwich'in golleri ise 37 ve 57. dakikalarda Wallace'den geldi.
West Bromwich'de Okay Yokuşlu karşılaşmaya 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Alınan bu sonucun ardından West Bromwich, puanını 7'ye çıkardı. Huddersfield ise 4 paunda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Huddersfield, Bristol City'i konuk olacak. West Bromwich ise Wigan Athletic'e konuk olacak.
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