Premier Lig'de Manchester City, Crystal Palace'ı 4 golle geçti!
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, kendi sahasında ağırladığı Crystal Palace'ı 4-2 mağlup etti.
Manchester City, kendi sahasında Crystal Palace karşısında ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Crystal Palece'nın gollerini 4. dakikada Stones (kendi kalesine) ve 21. dakikada Andersen attı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıda bambaşka bir performans sergileyen Manchester City; 53. dakikada Bernardo Silva ve 62, 70 ve 81. dakikalarda Erling Haaland'ın golleriyle sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Norveçli golcü, attığı 3 golle Premier Lig'de ilk kez hat-trick yapmış oldu.
Bu sonucun ardından Manchester City, puanını 10'a yükseltti. Crystal Palace 4 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, Nottingham Forest ile karşılaşacak. Crystal Palace, Brentford'u ağırlayacak.
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