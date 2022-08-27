Premier Lig'de Manchester City, Crystal Palace'ı 4 golle geçti!

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 19:42

Manchester City, kendi sahasında Crystal Palace karşısında ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.



Crystal Palece'nın gollerini 4. dakikada Stones (kendi kalesine) ve 21. dakikada Andersen attı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.



İkinci yarıda bambaşka bir performans sergileyen Manchester City; 53. dakikada Bernardo Silva ve 62, 70 ve 81. dakikalarda Erling Haaland'ın golleriyle sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Norveçli golcü, attığı 3 golle Premier Lig'de ilk kez hat-trick yapmış oldu.



Bu sonucun ardından Manchester City, puanını 10'a yükseltti. Crystal Palace 4 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, Nottingham Forest ile karşılaşacak. Crystal Palace, Brentford'u ağırlayacak.

