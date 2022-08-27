Premier Lig'de Chelsea, Leicester City'yi 2 golle geçti!
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'yi 2-1 mağlup etti.
Premier Lig'in 4. haftasında Thomas Tuchel'in ekibi Chelsea, Brendan Rodgers'ın çalıştırdığı Leicester City ile karşılaştı.
Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Chelsea 2-1 kazanırken goller; 47 ve 62. dakikalarda Raheem Sterling'in ayağından geldi. Konuk ekip Leicester City'nin 66. dakikada Harvey Barnes ile bulduğu gol ise yenilgiye engel olamadı.
Chelsea'de yeni transfer Conor Gallagher, 22 ve 28. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla kırmızı kart görüp oyundan atıldı ve Chelsea maçın büyük bir bölümünü 10 kişi olarak oynadı.
Bu sonuçla beraber Chelsea puanını 7'ye yükseltirken, Leicester City 1 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Chelsea deplasmanda Southampton'a konuk olurken Leicester City kendi evinde Manchester United'ı ağırlayacak.
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