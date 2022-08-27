Premier Lig'de Liverpool, Bournemouth'u 9 golle geçti!
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, kendi sahasında ağırladığı Bournemouth'u 9-0 mağlup etti.
Premier Lig'in 4. haftasında Liverpool, sahasında Bournemouth ile karşı karşıya geldi.
Ligin ilk 3 haftasında galibiyet alamayan Liverpool, Anfield'daki maçta rakibine büyük bir üstünlük kurarak sahadan 9-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; 3. dakikada Luis Diaz, 6. dakikada Harvey Elliott, 28. dakikada Alexander Arnold, 31. dakikada Roberto Firmino, 45. dakikada Van Dijk, 46. dakikada Chris Mepham (kendi kalesine), 62. dakikada Roberto Firmono 80. dakikada Fabio Carvalho ve 85. dakikada Luis Diaz attı.
Liverpool'da Brezilyalı yıldız Firmino, gollerinin yanı sıra yaptığı 3 asistle de maçın yıldızı oldu.
Bu sonucun ardından Liverpool, ligdeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 5'e yükseltti. Bournemouth ise 3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Newcastle United'ı ağırlayacak. Bournemouth, Wolves'ı konuk edecek.
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