Chelsea 2-0'dan geri geldi: 3 puanı VAR'a takıldı!

Yayınlanma: 28.04.2024 - 10:34

Güncelleme: 28.04.2024 - 10:34

İngiltere Premier Lig'de 35. hafta maçında Şampiyonlar Ligi hesapları yapan Aston Villa ile iddiası kalmayan Chelsea karşı karşıya geldi.

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, Mauricio Pochettino'lu Chelsea karşısında 2-0 öne geçti ama skoru koruyamadı. Mücadele 2-2 bitti. Chelsea'nin attığı üçüncü golü ise faul nedeniyle sayılmadı.

Aston Villa'nın gollerini 4. dakikada Marc Cucurella (kendi kalesine) ve 42. dakikada Morgan Rogers kaydetti.

Chelsea'nin gollerini 62. dakikada Chukwunonso Madueke ve 81. dakikada Conor Gallagher'dan geldi.



CHELSEA'NİN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Konuk ekip Chelsea, 90+5'te Axel Disasi ile 3-2 öne geçti. Ancak VAR kontrolünün ardından golden önce faul tespit edildi ve bu gol geçersiz sayıldı.

Aston Villa'da ikinci yarının başında kaleci Emiliano Martinez sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. Robin Olsen'in oyuna girmesinin ardından Chelsea iki gol buldu.

Öte yandan Aston Villa'nın Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Bu beraberliğin ardından dördüncü sıradaki Aston Villa puanını 67'ye yükseltti. Chelsea puanını 48 yaptı.

İngiltere Premier Lig'de bir sonraki hafta Aston Villa, Brighton deplasmanına konuk olacak. Chelsea, Londra derbisinde Tottenham'ı ağırlayacak.